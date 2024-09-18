Swiss Days Istanbul 2024 basın toplantısıyla tanıtıldı
20 - 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Swiss Days İstanbul, dün gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Swiss Days İstanbul'un bu yılki teması ise 'Gelecekteki Yolunuzu Tasarlayın' oldu
Swiss Day İstanbul; bu yıl da İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası iş birliği ile 20-21 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada'da düzenlenecek.
İsviçre ile Türkiye arasındaki güçlü iş birliğini geliştirmesinin hedeflendiği etkinliğin bu yılki teması ise 'Gelecek Yolunuzu Tasarlayın' oldu.
Etkinliğin dün gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İsviçre Başkonsolosu Philippe Brandt, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Güçlü Onur da katıldı.
Toplantıda konuşan İsviçre Başkonsolosu Philippe Brandt "Aslında burada hedefimiz gençlere de bir platform sağlamak. Platform çerçevesinde hangi kariyerde yol almak istediklerine dair fikirler vermek, uzmanlar tarafından ve iş insanları tarafından onlara bazı ipuçları vermek ve yol göstermek" ifadelerini kullandı.
Brandt kariyer günlerinden gastronomiye, workshoplardan konserlere çok güzel bir 2 gün geçirileceğini ifade ederek etkinliğin ücretsiz olduğunu ve ilgisi olan herkesin katılabileceğini belirtti.
Toplantıda ayrıca söz alan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise 2024 İsviçre günlerinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek İsviçre - Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin sadece kültür ve sosyal alanlarda değil ekonomik alanda da ilerlemesini umduklarını belirtti.
Şahan "Şişli Belediyesi olarak istihdam ve girişimci kanalda projelerimize büyük önem veriyoruz. İsviçre - Türkiye arasındaki işbirliği daha da güçlendirici alanlar yaratacak. Gençlerimizin geleceği mutlaka bakacağı projelere katkı sağlamaya canla başla çalışarak devam edeceğiz" diye ekledi.
Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Güçlü Onur da konuşmasında "İsviçre - Türkiye Ekonomik Forumu aslında 18 yıldır yapılan bir forum, temel amacı da İsviçre ile Türkiye arasındaki ticari ekonomik eğitim alanındaki ilişkilere hem kutlamak hem de geliştirmek geliştirmesine destek olmak. Sektör trendlerine, global küresel trendlere odaklanarak vizyon açmayı hedefliyor olacağız." dedi. Onur ayrıca Swiss Days'in ana teması olan 'Geleceğini tasarla eğitim deneyim kariyer' başlığı altında onu destekleyen bir panel oluşturmak istediklerini geleceğin dünyasında liderler için başarı kriterlerini tartışacaklarını ifade etti.
Şişli’deki Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek etkinlik iki gün sürecek. Etkinlikte panel ve workshopların yanısıra İsviçre gastronomisi de tanıtılacak. Etkinliğin son gününde İsviçreli ünlü grup Kadebostany'de konser verecek.