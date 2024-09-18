Swiss Days Istanbul 2024 basın toplantısıyla tanıtıldı

Swiss Day İstanbul; bu yıl da İsviçre Başkonsolosluğu, Swiss Business Hub ve Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası iş birliği ile 20-21 Eylül tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada'da düzenlenecek.

İsviçre ile Türkiye arasındaki güçlü iş birliğini geliştirmesinin hedeflendiği etkinliğin bu yılki teması ise 'Gelecek Yolunuzu Tasarlayın' oldu.

Etkinliğin dün gerçekleştirilen tanıtım toplantısına İsviçre Başkonsolosu Philippe Brandt, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Güçlü Onur da katıldı.

Toplantıda konuşan İsviçre Başkonsolosu Philippe Brandt "Aslında burada hedefimiz gençlere de bir platform sağlamak. Platform çerçevesinde hangi kariyerde yol almak istediklerine dair fikirler vermek, uzmanlar tarafından ve iş insanları tarafından onlara bazı ipuçları vermek ve yol göstermek" ifadelerini kullandı.

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Brandt kariyer günlerinden gastronomiye, workshoplardan konserlere çok güzel bir 2 gün geçirileceğini ifade ederek etkinliğin ücretsiz olduğunu ve ilgisi olan herkesin katılabileceğini belirtti.

Toplantıda ayrıca söz alan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise 2024 İsviçre günlerinin bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek İsviçre - Türkiye arasındaki köklü ilişkilerin sadece kültür ve sosyal alanlarda değil ekonomik alanda da ilerlemesini umduklarını belirtti.