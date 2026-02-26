Szymanski'den flaş Fenerbahçe itirafı: Daha erken ayrılabilirdim!

Eleven Sports'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den daha erken ayrılma şansı olduğunu belirterek "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör." dedi.