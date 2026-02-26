Szymanski'den flaş Fenerbahçe itirafı: Daha erken ayrılabilirdim!
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Rennes'e gönderdiği Sebastian Szymanski, sarı-lacivertlilerdeki günlerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılarak Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, Polonya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Eleven Sports'a konuşan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'den daha erken ayrılma şansı olduğunu belirterek "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılabilirdim. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör." dedi.
"KENDİ POZİSYONUMDA OYNAMADIM"
Yaz transfer dönemi kapandıktan sonra Mourinho'nun ayrıldığını, bu yüzden de devre arasını beklediğini itiraf eden başarılı oyuncu, "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.