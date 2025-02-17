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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Szymon Marciniak'tan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Marciniak'tan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi açıklaması!

        FIFA kokartlı hakem Szymon Marciniak, Türkiye Futbol Federasyonu ile Polonya Futbol Federasyonu'nun anlaşması halinde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alabileceğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:17 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:17
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        "Derbide görev alabilirim"
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        Trendyol Süper Lig'de hakem kararlarının tartışılması sebebiyle bir süre önce Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak yabancı hakemler görevlendirilmeye başlanmıştı.

        Gözler şimdi de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Karşılaşmanın hakeminin yerli mi yabancı mı olacağı kamuoyunda merak konusu haline geldi.

        Dev derbide yabancı hakem için en büyük adaylardan biri ise Polonyalı Szymon Marciniak. Dünyanın en iyi hakemleri arasında gösterilen Marciniak, Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesine dair açıklamalarda bulundu.

        "TÜRKİYE VE POLONYA FUTBOL FEDERASYONLARININ ARALARINDA ANLAŞMASI LAZIM"

        Szymon Marciniak, derbide görev alıp almayacağına ilişkin henüz bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan hiç kimse bu istekle Polonya Futbol Federasyonu ile iletişime geçmedi. Bu maça gidip gitmeyeceğime dair hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye ve Polonya futbol federasyonlarının aralarında anlaşması lazım. Ben hakemim ve nerede görevlendirilirsem orada hakemlik yaparım. Ancak maça az bir süre kaldı. Açıkçası bunun gerçekleşme ihtimalini düşük görüyorum" ifadelerini kullandı.

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