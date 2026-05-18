Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu ortaya çıktı - Magazin haberleri

        Tabut başında video çekmişti: Umut Akyürek'in kızı olduğu ortaya çıktı

        Sosyal medyada paylaştığı "Cenaze hazırlığı" ve tabut başındaki görüntüleriyle tepki çeken genç kızın, Türk sanat müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu öğrenildi. Ertuğrul, daha önce de madde bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesiyle gündeme gelmişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        O videoyu çeken kişi tanıdık çıktı

        Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Dedesinin ölüm haberini alan bir kişi, cenazeye giderken "Cenaze kombini" başlığı ile bir gönderi yayımladı.

        Ancak genç kız, bununla da kalmadı ve dedesinin tabutuyla da pozlar yayımladı. Tepki çeken paylaşımları yapan kişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

        Görüntülerin yayılmasının ardından gelen yoğun eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Melek Bal Ertuğrul, niyetinin kötü olmadığını savundu. 21 yaşındaki Ertuğrul, "Tabutun başında gerçekten video mu çektin?" sorusuna, "Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim" sözleriyle cevap verdi.

        Hakkında yapılan yorumlara sitem eden genç kız, bu konunun kendisi için hassas olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Baş sağlığı dilemek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde linçleri dikkate almadığımı bilirsiniz ancak bu konu çok hassas. Madem ailevi değerlere bu kadar önem veriyorsunuz, elinizi açıp bir Fatiha okuyun.

        Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul, ayrıca pişman olmadığını söyledi. Ertuğrul, "Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğimi nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse umrumda değil" dedi. Melek Bal Ertuğrul, açıklamasında yeni şarkısının 22 Mayıs'ta çıkaracağını duyurdu. Ertuğrul, "Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor" dedi. Ertuğrul'un bu sözleri de tepki çekti.

        Melek Bal Ertuğrul ve Umut Akyürek
        Melek Bal Ertuğrul ve Umut Akyürek

        Melek Bal, daha önce de yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündemde yer almıştı. Umut Akyürek, 2024 yılında kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.

        REKLAM

        Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti. Sonrasında kızı Melek Bal Ertuğrul'un tedavi görmeye başladığını duyuran Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul'un durumu hakkında yaptığı açıklamada; "Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek
        Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek

        "BEN ÇOCUĞUMLA DEĞİL MADDEYLE MÜCADELE EDİYORUM" DEMİŞTİ

        Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul da yaptığı açıklamada yalnızca kendi çocuğu için değil, başka gençler için de mücadele ettiğini dile getirmişti. Baba Ertuğrul, "Melek Bal, benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal'ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 17 Mayıs 2026 (Pekin Zirvesinde Kazanan Kim Oldu?)

        Pekin zirvesinde kazanan kim oldu? Trump İran'a saldırı kararı verdi mi? ABD'nin yeni saldırı hedefi Küba mı? 14 yaşındaki Doruk Sabuncuoğlu'nun Matematikte Büyük Başarısı... Akranlarına ne tavsiye ediyor? Zeybek mi, zeibekiko mu? Batı kamuoyunda İsrail'e bakış değişiyor mu? Eurovision şarkı yarışma...
        #umut akyürek
        #Melek Bal Ertuğrul
        #Oktay Ertuğrul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi