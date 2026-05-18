Geçtiğimiz günlerde TikTok'ta paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu. Dedesinin ölüm haberini alan bir kişi, cenazeye giderken "Cenaze kombini" başlığı ile bir gönderi yayımladı.

Ancak genç kız, bununla da kalmadı ve dedesinin tabutuyla da pozlar yayımladı. Tepki çeken paylaşımları yapan kişinin Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul olduğu ortaya çıktı.

Görüntülerin yayılmasının ardından gelen yoğun eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden yanıt veren Melek Bal Ertuğrul, niyetinin kötü olmadığını savundu. 21 yaşındaki Ertuğrul, "Tabutun başında gerçekten video mu çektin?" sorusuna, "Dedemle son bir kez aynı karede olmak istedim" sözleriyle cevap verdi.

Hakkında yapılan yorumlara sitem eden genç kız, bu konunun kendisi için hassas olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Baş sağlığı dilemek yerine çirkin kalbinizle yaptığınız yorumlar gerçekten iğrenç. Normalde linçleri dikkate almadığımı bilirsiniz ancak bu konu çok hassas. Madem ailevi değerlere bu kadar önem veriyorsunuz, elinizi açıp bir Fatiha okuyun.

Umut Akyürek'in kızı Melek Bal Ertuğrul, ayrıca pişman olmadığını söyledi. Ertuğrul, "Dedem arkasından ağlamasındansa bunu tercih ederdi. Benim üzülmediğimi nereden biliyorsunuz? Olayın şokunun da etkisi var o an ne yaptığımı bilmiyordum. Pişman değilim, kimse umrumda değil" dedi. Melek Bal Ertuğrul, açıklamasında yeni şarkısının 22 Mayıs'ta çıkaracağını duyurdu. Ertuğrul, "Prim diyebilirsiniz. Hayat devam ediyor" dedi. Ertuğrul'un bu sözleri de tepki çekti.

Melek Bal Ertuğrul ve Umut Akyürek

Melek Bal, daha önce de yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündemde yer almıştı. Umut Akyürek, 2024 yılında kızı Melek Bal Ertuğrul'un kriz geçirdiği anlarda kendisini odasına kilitlediğini ve bu süreçte eşi Oktay Ertuğrul ile birlikte zor bir dönemden geçtiklerini duyurmuştu.

Akyürek, kızının yasaklı madde kullandığını ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığını açıklayarak, kriz anlarında bilinçsiz davranışlar sergilediğini belirtmişti. Sonrasında kızı Melek Bal Ertuğrul'un tedavi görmeye başladığını duyuran Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul, Melek Bal Ertuğrul'un durumu hakkında yaptığı açıklamada; "Yavrumuz Allah'a şükürler olsun ki yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullanmıştı.

Oktay Ertuğrul ve Umut Akyürek

"BEN ÇOCUĞUMLA DEĞİL MADDEYLE MÜCADELE EDİYORUM" DEMİŞTİ

Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul da yaptığı açıklamada yalnızca kendi çocuğu için değil, başka gençler için de mücadele ettiğini dile getirmişti. Baba Ertuğrul, "Melek Bal, benim evladım. Ben çocuğumla değil, maddeyle mücadele ediyorum. Acının en büyüğünü benim çocuğum çekiyor. Melek Bal'ın bize yazdıklarını unutuyoruz, karşılık bile vermiyoruz. Çünkü onlar maddenin yaptırdığı şeyler. Biz birçok gence de yardım eli uzattık bu süreçte" ifadelerini kullanmıştı.