Tacettin Noyan kimdir? Melih Çardak'ın canlandırdığı Tacettin Noyan gerçek bir kişi mi? Tarihte var mı?
Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine Melih Çardak dahil oldu. Çardak, dizide Tacettin Noyan karakterine hayat verecek. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünün ardından Tacettin Noyan'ın kim olduğu ve tarihte yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. İşte detaylar...
Her Çarşamba 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna bu hafta yeni bir isim dahil oldu. Melih Çardak, dizide Tacettin Noyan karakterini canlandıracak. Çardak'ın kadroya dahil olmasıyla beraber Tacettin Noyan'ın kim olduğu araştırılmaya başladı. İşte Tacettin Noyan karakteri ve ona hayat veren Melih Çardak hakkında detaylar...
MELİH ÇARDAK KİMDİR?
Ünlü oyuncu Melih Çardak, 1959 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1978 - 1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında yer aldı. 87 yılda İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosunda oyuncu, dansçı ve kareograf olarak 3 yıl süreyle çalıştı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği tarafından En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Eşkıya filmiyle kazandı. Geniş Aile, Keşanlı Ali, Karadayı gibi dizilerde de rol aldı. Son olarak 2017'de Kadın dizisinde Hikmet ve 2021'de Kalp Yarası dizisiyle Sadık karakterini canlandırarak seyirci karşısına çıktı.
TACETTİN NOYAN KİMDİR? TARİHTE VAR MI?
Melih Çardak'ın canlandırdığı Tacettin Noyan adlı karakter dün akşam yayınlanan bölümle beraber Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Karakterin iddialı diyalogları bu Tacettin Noyan tarihte gerçekten var mı konusunda merak uyandırdı. Ancak, tarihte Tacettin Noyan adlı biri olduğuna dair bir belge olmadığından bu karakterin geçmişte yaşadığını söylemek doğru olmayacaktır.