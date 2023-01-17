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Taçsız Prenses konusu nedir? Taçsız Prenses dizisi oyuncuları kimler?

Sezonun yeni dizilerinden biri olan ve ilk bölümünden ilgi uyandırmayı başaran dizi Taçsız Prenses, bu akşam 2. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile adından söz ettiren dizinin konusu ve oyuncularına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    Fox TV'nin yeni dizisi Taçsız Prenses, bu akşam 2. yeni bölümüyle bu akşam izleyinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin ve Elif Kurtaran gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin konusu, oyuncuları ve yönetmeni ile senaristlerine dair tüm bilgileri bir araya getirdik...
  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    TAÇSIZ PRENSES DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Hayatı boyunca hayalperest annesi Şirin’in (Feride Çetin) masallarıyla büyüyen Masal (Elif Kurtaran), annesinin kalp hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla soğuk ve gerçekçi bir dünyanın içine hapsolur ve alabildiğine yırtıcı, hırçın, her kötülüğü yapabilecek bir kıza dönüşür. 
  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    Masal’ın ilk destek göreceği kişi öğretmeni Evgin (İsmail Hacıoğlu) olurken işler zamanla herkes için tersine dönecektir. Kahramanımız Masal yolculuğu boyunca, bir yandan kendi masalını ararken bir yandan da hikayenin diğer kahramanlarının yarım kalmış masallarını tek tek tamamlayacak ve bu yolculukta Masal’ın en yakını ise yanından ayrılmayan köpeği Köfte olacaktır…
  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    TAÇSIZ PRENSES OYUNCULARI KİMLER?

    İsmiyle dikkat çeken ve ilk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda; İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Tolga Tekin, Elif Kurtaran, Seda Akman, Mustafa Kırantepe, Feride Çetin, Merve Bulut ve Merve Şen yer alıyor.
  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

    TAÇSIZ PRENSES'İN YÖNETMENİ VE SENARİSTLERİ KİMLER?

    Taçsız Prenses dizisinin yönetmen koltuğunda Volkan Keskin oturuyor, senaryoyu ise Pınar Bulut ile Onur Koralp üstleniyor.
  • Taçsız Prenses dizisi konusu nedir? Taçsız Prenses oyuncuları kimler ve karakterlerin isimleri ne?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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