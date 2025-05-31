Tadic'ten Ajax'a dönüş sinyali

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AJAX'A DÖNÜŞ SİNYALİ

Franscesco Farioli'nin ayrılmasının ardından John Heitinga'nın takımına geçmesiyle nedeniyle eski takımı Ajax'a dönebileceğini ifade eden Dusan Tadic, "John Heitinga harika bir koç ve harika bir adam. Onun gelişi benim Ajax'a geri dönmem için bir sebep. Ajax, benim kulübüm. Bu yüzden her zaman orada oynamaya açığım. Ajax için en önemli şey John'un geri dönmüş olması." dedi.

John Heitinga'dan övgüyle bahseden Tadic "Taktiksel olarak çok iyi, harika bir karakteri ve doğru zihniyeti var ve sosyal açıdan da güçlü. Jurrien Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey ve benim onun hakkında bu kadar heyecanlı olmamızın tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Heitinga ile olan deneyimlerim çok iyi" ifadelerini kullandı.