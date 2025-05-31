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        Haberler Spor Futbol Tadic'ten Ajax'a dönüş sinyali - Futbol Haberleri

        Tadic'ten Ajax'a dönüş sinyali

        Fenerbahçe ile yolları ayrılan Dusan Tadic, önümüzdeki sezon için eski takımı Ajax'a dönebileceğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 18:32 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:40
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        Dusan Tadic Ajax'a dönmek istiyor!
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        Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic, geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        AJAX'A DÖNÜŞ SİNYALİ

        Franscesco Farioli'nin ayrılmasının ardından John Heitinga'nın takımına geçmesiyle nedeniyle eski takımı Ajax'a dönebileceğini ifade eden Dusan Tadic, "John Heitinga harika bir koç ve harika bir adam. Onun gelişi benim Ajax'a geri dönmem için bir sebep. Ajax, benim kulübüm. Bu yüzden her zaman orada oynamaya açığım. Ajax için en önemli şey John'un geri dönmüş olması." dedi.

        John Heitinga'dan övgüyle bahseden Tadic "Taktiksel olarak çok iyi, harika bir karakteri ve doğru zihniyeti var ve sosyal açıdan da güçlü. Jurrien Timber, Mohammed Kudus, Edson Alvarez, Steven Berghuis, Steven Bergwijn, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Brian Brobbey ve benim onun hakkında bu kadar heyecanlı olmamızın tesadüf olduğunu mu düşünüyorsunuz? Heitinga ile olan deneyimlerim çok iyi" ifadelerini kullandı.

        AJAX'TA NE YAPMIŞTI?

        Dusan Tadic, Ajax'ta geçirdiği başarılı döneminde 241 resmi maçta forma giydi, 105 gol attı ve 112 asist yaptı.

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