Taha Akgül: Başarı için zaman verilmesi gerekiyor

Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluklarla dolu sporculuk kariyerinin ardından Türk güreşine federasyon başkanı olarak hizmet etmek için kolları sıvayan Akgül, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı madalyanın ardından sporculuk kariyerini noktalayan ve federasyonun 18 Aralık'ta yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Akgül, sporculuk ve yöneticiliğin ayrı zorluklarının bulunduğunu belirtti.

"BAŞARI GÖSTERMEMİZ İÇİN ZAMAN VERİLMELİ"

Akgül, her şeyini güreşe borçlu olduğunun altını çizerek, "Hizmet ehli olduğumuz için yorgunluklar bizi çok etkilemiyor. Biz sonuçta hizmet için buraya geldik. Gecemizi gündüzümüze katıp, Allah'ın izniyle güreşin geleceğini kurtaracağız." dedi.

REKLAM

Uzun vadeli planlar yapacaklarını dile getiren Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentinin realist olması gerektiğini hep söylüyoruz. Çünkü altyapımız son yıllarda çok büyük bir düşüş içerisinde. Sporcu olarak son 15 yılda Avrupa ve dünya güreşine damga vurduk. O anlamda minderde elimizden geleni yaptık. Fakat şu an yönetici olarak burada başarı göstermemiz için bize biraz zaman verilmesi gerekiyor. Bunu, göreve yeni gelmişken realist bir şekilde söylüyorum. Gerçekler bunlar. Maalesef bunlarla yüzleşmek zorundayız."

"Kaybolan bir altyapımız var." diyen Akgül, "Ciddi anlamda destek veren, tesisi ve bütçesi iyi olan kulüp sayımız maalesef bir elin parmağını geçmiyor. Bu altyapı nasıl 3-4 yılda bozulduysa, bunun düzelmesi de 3-4 yıl alacaktır. Yaptığımız hamlelerle inşallah güreşin geleceğini kurtaracağız. Kısa vadede performans olamayabilir. Ben her zaman realist konuşuyorum. Seçimden önce de böyleydim, şimdi de böyleyim. Allah'ın izniyle günü değil geleceği kurtaracağız. İnşallah 2032 Olimpiyatları'nın temelini oluşturacağız. Bu anlamda da bizlere zaman verilmesi gerektiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.