Taha Akgül Lkhagvagerel Munkhtur 2022 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran milli güreşçimiz, bu kez Dünya Şampiyonu olmak için mindere çıkacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...