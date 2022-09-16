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Taha Akgül final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Taha Akgül, finale yükselerek bir kez daha büyük bir başarıya imza attı. Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak olan Taha Akgül'ün final maçı saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    Taha Akgül Lkhagvagerel Munkhtur 2022 Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran milli güreşçimiz, bu kez Dünya Şampiyonu olmak için mindere çıkacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

    Taha Akgül, bugün finalde Moğol rakibi Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek. 
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    TAHA AKGÜL FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

    Dünya Güreş Şampiyonası TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı izlenebiliyor. TRT Spor Yıldız yayın akışında saat 17:30'da Taha Akgül özel röportajı, saat 18:00'da ise Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası final maçı canlı yayını bulunuyor.
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    TRT SPOR YAYIN AKIŞI

    14:45 Olimpiyat Yıldızları

    14:55 2022-2023 SEZONU HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ ''YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'' (Canlı)

    15:45 Sağlıklı Spor

    15:50 Spor Kitaplığı

    15:55 2022-2023 SEZONU HENTBOL KADINLAR SÜPER LİGİ ''YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'' (Canlı)

    16:45 Haber Bülteni

    17:00 World SBK

    17:55 Dünya Güreş Şampiyonası (Canlı)
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    Yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare ile karşılaşan Taha, son bölümde aldığı puanlarla rakibini 4-2 yenerek adını finale yazdırdı.

    Geçen yıl yenildiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın akşam seansında finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaşacak.
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    Taha Akgül, 2014 ve 2015 yıllarında dünya şampiyonu olmuştu.
  • Taha Akgül final maçı hangi kanalda? Taha Akgül güreş final maçı saat kaçta ve ne zaman? Taha Akgül final maçı izle

    Milli güreşçi, Tokyo Olimpiyatları'nda Moğol Munkhtur'u yenerek bronz madalya kazanmıştı.

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