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        Haberler Spor Diğer Güreş Taha Akgül: "İnşallah layıkıyla bir final yaparım" - Diğer Haberleri

        Taha Akgül: "İnşallah layıkıyla bir final yaparım"

        Ankara'daki Bağlum Stadı'nın 24-25 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:34
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        "İnşallah layıkıyla bir final yaparım"
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        24-25 Ağustos tarihlerinde Ankara'daki Bağlum Stadı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 1. Taha Akgül Karakucak Güreşleri öncesi basın toplantısı düzenlendi.

        Keçiören Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya; olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçi Taha Akgül, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan katıldı.

        "TÜRKİYE'DE ORGANİZE EDİLEN EN BÜYÜK KARAKUCAK GÜREŞLERİNİ GERÇEKLEŞMEK İSTİYORUZ"

        Mesut Özarslan, Orta Asya'da doğarak Anadolu'ya uzanan ata sporu karakucak güreşlerinin, 10 asrı aşkın süredir düğünlerde, bayramlarda, şenliklerde Türk kültürünün vazgeçilmez bir eğlencesi haline geldiğini hatırlatarak, "Taha Akgül Karakucak Güreşleri'ni sadece Ankara'ya kazandırmakla kalmıyor Türkiye'de organize edilen en büyük karakucak güreşlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sadece düzenlediğimiz organizasyonlarla değil yapacağımız atılımlarla da ata sporumuza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        "BAĞLUMSPOR GÖRÜŞ TAKIMI İLE ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ARENA'DA DUYURMAK İSTİYORUZ"

        Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübüne bağlı güreş takımının kurulduğunu duyuran Özarslan, "Bağlumspor Güreş Takımı'nın kuruluşunu açıklamaktan gurur duyuyorum. Bünyemizde kurulan Bağlumspor Güreş Takımı ile ülkemizin adını uluslararası arenada duyurmak için buradayız. Hem ASKİ Spor'u uluslararası bakımdan en üst düzeye taşıyan hem de Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile beraber altyapısını besleyen bir organizasyona doğru gidiyoruz." dedi.

        TAHA AKGÜL: "İNŞALLAH LAYIKIYLA BİR FİNAL YAPARIM"

        Karakucağı minder güreşinin altyapısı olarak niteleyen milli güreşçi Taha Akgül ise Özarslan'ın Keçiören Belediyesine başkan olduğunda güreş adına sevindiğini belirterek, "Güreşe yapacağı atılımı ve katkıyı tahmin edebildik. Çünkü güreş kulübü sayısında azalma var. Başkanımız bugün güreş kulübünün açılışının sözünü verdi. Ayrıca benim adıma karakucak güreşlerinin düzenleniyor olması çok büyük bir gurur. Ben de karakucaktan gelmeyim. Karakucağa gittiğinde aldığın küçük bir ödül bile o kadar önemli ki... Bu turnuvadaki ödüller, karakucak adına Türkiye tarihindeki en büyük ödül olacak. Daha önce de büyük güreşler yapıldı ama ödül anlamında Türkiye'nin en büyük karakucak güreşi olacak." diye konuştu.

        Taha, Paris 2024 Olimpiyatları'na ilişkin ise "İnşallah Bağlum Stadı'ndaki o çayıra olimpiyat altın madalyasıyla gelmek nasip olur. O zaman her şey daha anlamlı olur. Hedefimiz tabii ki altın madalya. Bu sefer final olacak. Çünkü artık yavaştan vücudumuz sinyal vermeye başladı. Ufak tefek sakatlıklar oluyor. İnşallah layıkıyla bir final yaparım." yorumunu yaptı.

        Yüksel Arslan da Sivas, Kahramanmaraş, Tokat, Çorum, Gaziantep, Adana, Mersin'de yaygın olarak yapılan karakucak güreşi üzerine bol ödüllü ve festival havasında geçecek bir organizasyon düzenlenmesinden dolayı memnun olduklarını söyledi.

        Mesut Özarslan, toplantının ardından Taha Akgül ve Yüksel Arslan'ın yanı sıra Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Abdullah Çakmar ve Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübü Başkanı Ersan Tolukan'a plaket verdi.

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