Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemek videolarıyla ünlenen Taha Duymaz ailesiyle birlikte göçük altında kaldı! Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi!

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Açıklama Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz'dan geldi. Peki, Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

    Yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran Taha Duymaz, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte göçük altında kaldı. Ablası Semiha Duymaz, Taha ile birlikte ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı. Sosyal medya fenomeninin ablası,"Taha Duymaz öldü" iddialarına yanıt verdi. İşte, Taha Duymaz son gelişmeler...
  • TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

    SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ ENKAZ ALTINDA KALDI

    Çektiği yemek videoları ile ünlenen Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz'ın yaptığı açıklamada “Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.
  • TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

    KARDEŞLERİM ÇOK GÜÇLÜ, SAĞ SALİM ÇIKACAKLAR

    Duymaz, "Lütfen bu durumda haber almadan paylaşım yapmayın. Ben inanıyorum kardeşlerim çok güçlü, sağ salim çıkacaklar" dedi.
  • TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay’ın Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde ailesiyle birlikte yaşıyor.

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 4. sınıfta okulu bırakmak zorunda kalan Taha Duymaz, arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor.

    Yaptığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz’ın yemek videolarını kız kardeşi ile birlikte hazırlıyor. 

    Taha Duymaz’ın 12 kardeşi bulunurken yaptığı açıklamada  mutfak işlerine ilgi duyduğunu ve elindeki az imkanlarla küçük mutfağında yemek yaptığını söyledi.

    Taha Duymaz hayalini ise “ Yemek yapmayı çok seviyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirerek çocukluk hayalim olan iyi bir aşçı olmak istiyorum." sözleriyle ifade etmişti.
  • TAHA DUYMAZ SON DURUM | Ablası ölüm iddialarına yanıt verdi! Ailesiyle birlikte göçük altında kalan Taha Duymaz bulundu mu, sağlık durumu nasıl?

    ABLASI ÖLÜM İDDİALARINI YALANLADI!

    Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

    Sosyal medyada yayılan "hayatını kaybetti" haberlerine de yanıt veren Duymaz; "Lütfen bu durumda haber almadan saçma sapan paylaşımlar yapmayın ben inanıyorum, benim kardeşlerim çok güçlü sağ salim çıkacaklar inşallah bol dua sabırla." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.