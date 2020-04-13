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Tahsis etmek nasıl yazılır? Tahsis etmek ne demek? Tahsis etmek TDK imla

Tahsis etmek kelimesinin doğru yazımı pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıl? Tahsis etmek kelimesinin sözlük anlamı ne? İşte yanıtı

Tahsis etmek nasıl yazılır?

Tahsis etmek ne demek? Tahsis etmek sözcüğü nasıl yazılır? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

TAHSİS ETMEK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "ayırmak, özgülemek" anlamına gelen tahsis etmek Arapça kökenlidir. 

TAHSİS ETMEK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, tahsis etmek şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "tashis etmek, tasis etmek, tassis etmek" gibi yazımlar ise imla hatasıdır. 

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tahsis etmek"tir. 

 

 

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