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Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Giriş: 28.01.2019 - 09:57 | Güncelleme:  

Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz önderliğinde gece saatlerinde teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yaptı. Paylaşılan fotoğrafta bulanıklaştırılmış beyaz tahta dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu isimler çözdü. İşte listedeki isimler

  • 1 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    1 | 23

    Golcü transferini bir türlü bitiremeyen Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda yöneticiler ve teknik ekip, dün gece toplantıda bir araya geldi.

  • 2 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    2 | 23

    Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in de bulunduğu toplantıdan fotoğraflar sosyal medyada yayınlandı.

  • 3 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    3 | 23

    Gece 02:14'te yapılan paylaşımdaki üzerindeki yazılar bulanıklaştırılmış beyaz tahta dikkat çekti.

  • 4 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
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    Galatasaraylı taraftarlar bu isimleri çözebilmek için yoğun çaba sarfetti. İşte sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların çözdüğü isimler:

     

  • 5 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    5 | 23

    Ze Luis

  • 6 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    6 | 23

    Wilfried Bony

     

  • 7 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    7 | 23

    Alan Carvalho

  • 8 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    8 | 23

    Manuel Fernandes

  • 9 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    9 | 23

    Emre Mor

     

  • 10 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    10 | 23

    Pato

     

  • 11 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    11 | 23

    Remy

     

  • 12 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    12 | 23

    Jese Rodriguez

  • 13 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    13 | 23

    Eren Derdiyok (gidiyor)

  • 14 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    14 | 23

    Galatasaray'da kısa sürede golcü transferinin bitmesi beklenirken Cimbom'la ismi geçen diğer futbolcular şunlar:

     

  • 15 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    15 | 23

    Tetteh

  • 16 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    16 | 23

    Charlie Austin

  • 17 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    17 | 23

     

    John Guidetti

  • 18 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    18 | 23

    Konstantinos Mitroglou

  • 19 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    19 | 23

     

    Enner Valencia

  • 20 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    20 | 23

    Teji Savanier

  • 21 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    21 | 23

    Felipe Caicedo

     

  • 22 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    22 | 23

    Khouma Babacar

  • 23 Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri
    23 | 23

    Mohanad Ali

     

 

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