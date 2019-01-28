Tahtada yazan isimler çözüldü! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri

Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz önderliğinde gece saatlerinde teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yaptı. Paylaşılan fotoğrafta bulanıklaştırılmış beyaz tahta dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu isimler çözdü. İşte listedeki isimler