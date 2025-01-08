Karne not ortalaması nasıl hesaplanır? 2025 Takdir ve Teşekkür Belgesi nasıl alınır?
Yarıyıl tatiline sayılı günler kala milyonlarca öğrenci "Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Not ortalaması temel alınarak hesaplanan takdir ve teşekkür belgeleri konusunda araştırmalar hız kazandı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri e-Okul sistemi üzerinden takdir teşekkür hesaplamasını yapabilecekler. İşte 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf karne not ortalaması hesaplama ekranı...
Karne heyecanına az bir süre kaldı. devam ediyor. Öğrenciler, 2024-2025 eğitim yılında belge alıp alamayacaklarını merak ediyor. E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden notlarını gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri takdir teşekkür belgesi için karne not ortalaması hesabı araştırmaları yapıyor. Peki, Takdir teşekkür hesaplaması nasıl yapılır, kaç puanla takdir belgesi alınır? İşte merak edilen soruların yanıtı...
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e-okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e-okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.
KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?
Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.
Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.
Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.
Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.
TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?
İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre takdir teşekkür hesaplama işlemi, liseye göre farklılık gösterebilir.
İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür", 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilmektedir.
İftihar belgesi ise, Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak ilk beş dereceye giren, Çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokullarda ise öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu tarafından verilir. İftihar Belgesiyle ödüllendirilenler, özel olarak yapılacak bir toplantı veya törende diğer öğrencilere duyurulur. Bu öğrencilerin adları ve fotoğrafları okulun internet sayfasında yayınlanır ve uygun bir yere asılır. Kınama ve okul değiştirme yaptırımlarından birini alan öğrenciye o eğitim ve öğretim yılı içinde teşekkür, takdir ve iftihar belgesi verilmez.
LİSEDE TAKDİR VE TEŞEKKÜR HESAPLAMA SİSTEMİ
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.