Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 3 transfer birden açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon Sakarya Büyükşehir Belediyespor'da oynayan Can Korkmaz, Antalyaspor forması giyen Hasan Emir Gökalp ve İstanbu Büyükşehir Belediyespor formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz'la anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

26 yaşındaki oyun kurucu Can Korkmaz'la 1+1, 23 yaşındaki oyun kurucu Hasan Emir Gökalp ile 2+1 ve 22 yaşındaki pivot Ayberk Olmaz ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

— Galatasaray Basket (@GSBasketbol) July 27, 2018

— Galatasaray Basket (@GSBasketbol) July 27, 2018

— Galatasaray Basket (@GSBasketbol) July 27, 2018

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