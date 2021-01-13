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Online taksi platformu BiTaksi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM AŞ işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart, BiTaksi’ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kolay ve temassız yolculuk yapılabilmesi bizim için oldukça kritik. Belbim AŞ iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmamızla İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırmış olduk" yorumlarında bulundu.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz de, "İstanbulkart artık yalnızca bir ulaşım kartı değil şehrin yaşam kartı. Biz de bu vizyonla şehrin birçok noktasında ödeme şansı sunuyoruz ve her alanda geçerli olmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, BiTaksi kullanıcıları ödeme yöntemi olarak İstanbulkart’ı seçerek ‘BiTaksi Gönder’e tıklayacak ve taksilerini çağıracak. Yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme, kartta yeterli bakiye bulunması durumunda geçerli olacak.