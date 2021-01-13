Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamTaksi'de İstanbulkart dönemi - haberler
ABONE OL

Taksi ücreti İstanbulkart'tan ödenebilecek

BiTaksi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM arasında yapılan işbirliği ile, taksi ücretlerinin İstanbulkart ile ödenmesinin önü açıldı. Verilen bilgiye göre, BiTaksi kullanıcıları ödeme yöntemi olarak İstanbulkart’ı seçerek ‘BiTaksi Gönder’e tıklayacak ve taksilerini çağırabilecek. Yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme, kartta yeterli bakiye bulunması durumunda geçerli olacak

Taksi'de İstanbulkart dönemi - haberler
HABERTURK.COM

Online taksi platformu BiTaksi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELBİM AŞ işbirliğine gitti. Yapılan açıklamaya göre, Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda bulunan NFC (Yakın Alan İletişimi) teknolojisi kullanılarak İstanbulkart, BiTaksi’ye ödeme yöntemi olarak eklendi.

BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, kolay ve temassız yolculuk yapılabilmesi bizim için oldukça kritik. Belbim AŞ iş birliği ile hayata geçirdiğimiz bu çalışmamızla İstanbulluların hayatını bir kez daha kolaylaştırmış olduk" yorumlarında bulundu.

Konu ile ilgili düşüncelerini dile getiren BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz de, "İstanbulkart artık yalnızca bir ulaşım kartı değil şehrin yaşam kartı. Biz de bu vizyonla şehrin birçok noktasında ödeme şansı sunuyoruz ve her alanda geçerli olmak için çalışmalarımızı her geçen gün artırıyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, BiTaksi kullanıcıları ödeme yöntemi olarak İstanbulkart’ı seçerek ‘BiTaksi Gönder’e tıklayacak ve taksilerini çağıracak. Yolculuk sonunda telefonlarına ödeme ekranı geldiğinde İstanbulkartlarını telefonlarının arka kısmına dokundurarak ödeme yapabilecek. İstanbulkart ile ödeme, kartta yeterli bakiye bulunması durumunda geçerli olacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ruslar, Kovid-19'a rağmen 2020'de de "turizmin başkenti"nden vazgeçmedi
İŞ-YAŞAMRus turist Antalya'dan vazgeçmedi
Turunçgillerde ihracat artışı için "üretim sezonunun uzatılması" önerisi
İŞ-YAŞAMTurunçgilde sezon uzasın önerisi
Yunanistan'dan AB'ye ortak aşı sertifikası önerisi
İŞ-YAŞAMYunanistan ortak 'aşı sertifikası' istiyor
Çevresel ve sosyal etki yaratan şirketler arasına girdi
İŞ-YAŞAMÇevreye katkı yapanlar arasında yer aldı
ABD'ye uçuşlarda koronavirüs testi zorunluluğu
İŞ-YAŞAMKorona testi olmayan ABD'ye uçamayacak
1 günde 14 milyar dolar kaybetti - Haberler
İŞ-YAŞAM1 günde 14 milyar dolar kaybetti
Kasım ayı perakende satış endeksleri açıklandı
İŞ-YAŞAMPerakende satış hacmi kasımda arttı
Kasım ayı ciro endeksleri açıklandı.
İŞ-YAŞAMToplam ciro kasımda arttı
Son dakika haberi: TÜİK kasım ayı sanayi üretim verilerini açıkladı
İŞ-YAŞAMSanayi üretiminde sert artış
Son dakika! Uber'in erişim engeli kalktı - Haberler
İŞ-YAŞAMUber'e erişim engeli kaldırıldı