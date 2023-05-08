Taksici yolcu kavgasında inanılmaz görüntü!

Sürücü ilerlemek isteyince, aileden bir kişinin sözlü ve yumruklu saldırısına uğradı. Sürücü saldırıdan korunmak için aracı hareket ettirdi. Bu sırada sürücünün açık camından otomobilin direksiyonuna tutunan kişi, yaklaşık 100 metre sürüklendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, saldıran kişinin direksiyonu bırakmasının ardından bölgeden uzaklaştı.