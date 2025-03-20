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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Talisca'da yoğun mesai! - Fenerbahçe Haberleri

        Talisca'da yoğun mesai!

        Fenerbahçe'de Anderson Talisca, milli arayı değerlendirmenin peşinde... Brezilyalı yıldız, kritik mücadeleler öncesi fiziksel açığını kapatmaya çalışacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:08
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        Fenerbahçe'de Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmanın peşinde...

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        Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan'daki uzun sezon arası nedeniyle yaşadığı fiziksel eksikliği kapatmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.

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        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet tarafından kendisine özel bir antrenman programı hazırlanan Brezilyalı yıldız, eksiklerini gidermek ve en iyi seviyeye ulaşmak için ekstra idmanlar yapıyor.

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        Özellikle fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik antrenmanlara ağırlık veren Talisca, hem ligde hem de kupada kritik haftalara girilirken takıma maksimum katkıyı vermeyi hedefliyor.

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        Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Talisca, 4 gol kaydetti. Sambayı yıldız, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı çekerek skora daha fazla katkı sunmak istiyor.

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        Jose Mourinho ve teknik ekibi, Talisca'nın tam formuna ulaşması halinde hücum hattında daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceklerini düşünüyor.

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        Özellikle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncu, attığı şutlar ve yaratıcılığıyla şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere önemli bir güç katabilir.

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        Talisca'nın bireysel performansını artırmak için gösterdiği bu yoğun çaba, Fenerbahçe taraftarlarını da umutlandırıyor.

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        Yıldız oyuncunun, önümüzdeki haftalarda takımına daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor.

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