Talisca'da yoğun mesai!
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, milli arayı değerlendirmenin peşinde... Brezilyalı yıldız, kritik mücadeleler öncesi fiziksel açığını kapatmaya çalışacak.
Fenerbahçe'de Anderson Talisca, fiziksel açığını kapatmanın peşinde...
Sarı-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan'daki uzun sezon arası nedeniyle yaşadığı fiziksel eksikliği kapatmak için yoğun bir tempoda çalışıyor.
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; Teknik heyet tarafından kendisine özel bir antrenman programı hazırlanan Brezilyalı yıldız, eksiklerini gidermek ve en iyi seviyeye ulaşmak için ekstra idmanlar yapıyor.
Özellikle fiziksel dayanıklılığını artırmaya yönelik antrenmanlara ağırlık veren Talisca, hem ligde hem de kupada kritik haftalara girilirken takıma maksimum katkıyı vermeyi hedefliyor.
Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 12 resmi maça çıkan Talisca, 4 gol kaydetti. Sambayı yıldız, ilerleyen haftalarda performansını daha da yukarı çekerek skora daha fazla katkı sunmak istiyor.
Jose Mourinho ve teknik ekibi, Talisca'nın tam formuna ulaşması halinde hücum hattında daha etkili bir Fenerbahçe izleyeceklerini düşünüyor.
Özellikle takımın hücum organizasyonlarında kilit rol oynaması beklenen Brezilyalı oyuncu, attığı şutlar ve yaratıcılığıyla şampiyonluk yarışında sarı-lacivertlilere önemli bir güç katabilir.
Talisca'nın bireysel performansını artırmak için gösterdiği bu yoğun çaba, Fenerbahçe taraftarlarını da umutlandırıyor.
Yıldız oyuncunun, önümüzdeki haftalarda takımına daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor.