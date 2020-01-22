Beşiktaş'ta oynadığı 2 senede taraftarların gönlünde taht kuran Anderson Talisca'dan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi. Brezilyalı futbolcu, Instagram'dan kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir taraftara "İnşallah" yanıtını verdi. Yetenekli oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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