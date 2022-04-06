Tam Bir Şifa Kaynağı: Susam Yağının Faydaları! Susam Yağı Ne İşe Yarar ve Faydaları Neler?

Susam yağının faydaları 0:00 / 0:00

Nefis çöreklerin ve sabah saatlerini renklendiren çıtır çıtır simitlerin üzerini süsleyen susamların ezilmesi sonucunda elde edilen susam yağı, sağlığımız için oldukça faydalı olan doğal yağların başında geliyor. Hafif bir ceviz aroması ve tadına sahip olan susam yağının sağlığa, saça ve cilde faydaları internette sık sık araştırılıyor. İşte Susam Yağının Faydaları hakkında merak edilenler...

Susam Yağı Neye İyi Gelir?

Yarısı yağdan oluşan susamın ana yurdu Afrika olarak bilinse de susam yağı genellikle Orta Doğu ve Güneydoğu Asya mutfaklarında tercih ediliyor. Susam Yağı Vücuda Faydaları ile dikkat çekse de cilde ve saça olan faydaları da görmezden gelinecek gibi değil. İşte antioksidan zengini Susam Yağının Faydaları madde madde...

Susam yağı vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu özelliği ile susam yağı bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar ve özellikle kış aylarında vücudun hastalıklar karşısında direnç kazanmasına yardım eder.

Susam yağı içeriğinde yüksek miktarda demir bulundurur. Bu özelliği sayesinde kansızlığın tedavisini kolaylaştıran susam yağı aynı zamanda kolesterolün de dengelenmesine fayda sağlamaktadır.

Susam yağının bir diğer özelliği de anti bakteriyel etkisidir. Doğal ağrı kesici olarak da kullanılabilen susam yağı her evde bulunması gereken bir bitkisel yağdır.

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili de susam yağına ihtiyaç duyabilirsiniz. Eğer dişlerinizi fırçalamadan önce dişlerinize susam yağı sürmeyi denerseniz susam yağını doğal diş beyazlatma için de kullanmış olursunuz.

Susam yağı kan şekeri düzensiz olanlar için kan şekerinin düzenlenmesine yardım eder. Susam yağı şeker hastalığı tedavisinde de oldukça önemli bir yere sahiptir.

Bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu çinkoya sahip olan doğal gıda ürünlerinden biri de susam yağıdır. Çinko açısından zengin olduğu bilinen susam yağı ciltte sivilce oluşmasını engellediği gibi oluşmuş olanların da iyileşmesine yardım eder.

Eklem ağrıları için de kullanılabilen susam yağının asıl etkisi solunum problemlerinin iyileşmesi üzerinedir.

Susam yağının doğal ağrı kesici olduğunu söylemiştik. Özellikle güçlü migren atakları geçirenler, baş ağrısı şikâyeti bulunanlar susam yağı ile masaj yaparak ağrıyı dindirebilir.

Susam Yağı Saça Faydaları Nedir?

Susam yağı içeriğindeki güçlü E vitamininin etkisiyle saçların daha sağlıklı, daha gür ve daha canlı olmasına yardım eder.

Susam Yağı Cilde Faydaları Nedir?

Bilindiği gibi doğal yağların cilt sağlığına katkısı azımsanamayacak kadar büyüktür. Susam yağı da ciltte oluşan yanık lekelerinin iyileşmesine, ciltteki yaraların tedavisinde fayda sağlayan doğal yağlardandır. Susam yağı içeriğindeki yoğun E vitamini sayesinde hücre yenilenmesine yardımcı eder. Aynı zamanda zararlı güneş ışınlarının olası kötü etkilerinden korunmak için de susam yağı kullanılabilir. Susam yağı doğal güneş koruyucusu olma özelliği taşır.

Susam Yağı Zararları Nedir?

Susam yağını tüketirken de bir yağ tükettiğimizi unutmamalı ve ne kadar bitkisel olursa olsun asla ama asla ölçüyü kaçırmamalıyız. Ayrıca susam yağının lifli yapısının aşırı tüketilmesinin sonucunda ishale ya da kabızlığa neden olma ihtimalinin olduğunu unutmayalım.