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Cumhurbaşkanı Recep Tayyipo Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı tam kapanma ve şehirler arası seyahat kısıtlamasıyla ilgili kararlar, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi şehir değiştirmek isteyenleri online bilet aramasına yöneltti. Kararın açıklanmasıyla birlikte online platformlar başta olmak üzere bilet aramalarında ciddi artışla yaşandı.

Online seyahat ve bilet satış sitesi Enuygun’un Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, platformlarında yapılan bilet aramalarında ciddi bir artışın meydana geldiğini belirterek, “Tam kapanma açıklamalarıyla beraber Enuygun’da yapılan uçak bileti aramaları 6.5 kat, otobüs bileti aramaları da 15 kat arttı. Uçak bileti alanların yüzde 93’ü tek yön biletleri tercih etti” dedi.

Memleketine, yazlığına ya da ailelerinin yanına gitmek isteyenlerin, şehirler arası seyahatin özel izne bağlı olacağı 29 Nisan öncesi yolculuk yapmak için aramalarını hızlandırdığını belirten Tuğba Hacıbayramoğlu, “Uçak biletinde İzmir, İstanbul, Van, Diyarbakır, otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, Van, İzmir ve Adana en çok bilet araması yapılan şehirler oldu. Bugünler için bilet satın alanların yüzde 93’ü tek yönlü ve yüzde 87’si de tek kişilik bilet satın almayı tercih etti. Olası durumlara karşı biletin koşulsuz iptal edilebildiği Bilet İptal Güvencesi’ni tercih edenlerin sayısı da ikiye katlandı” açıklamasında bulundu.

OTEL VE UÇAK REZERVASYONU OLANLAR NE YAPACAK?

29 Nisan akşamından 17 Mayıs sabahına kadarki süre için daha önceden uçak bileti satın alanlar, havayollarının belirleyeceği yeni şartlara göre işlem yapabilecek. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre otel rezervasyonu bulunanlar da seyahat kısıtlamasından muaf sayılmayacak. Seyahat için zorunlu halleri bulunanlar otel konaklaması yapabilecek.

KİMLER ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLECEK?

29 Nisan akşamı başlayacak tam kapanma kararına göre şehirlerarası seyahatler özel izne bağlı olacak. Cenaze, asker terhisi, son 5 gün içerisinde o şehre gelip ikamet adresine geri dönecekler, hastane tedavisi görüp taburcu olanlar gibi özel haller dışında şehirlerarası seyahate izin verilmeyecek. Seyahat İzin Belgesi Alo 199 ya da e-Devlet üzerinden alınabilecek.