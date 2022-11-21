Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Eğitim Matematik
ABONE OL

Tam Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme: Tam Sayılar Sayı Doğrusunda Nasıl Gösterilir?

Doğal sayılar kümesine, negatif tam sayıların da eklenmesiyle elde edilen sayılara matematikte tam sayılar adı verilmektedir. 0’ın iki yanından eksi ve artı sonsuza kadar devam eden tek çift sayılardan meydana gelen tam sayılar matematiğin öne çıkan ve sınavlarda sıkça sorulan konularından bir tanesidir. Peki, tam sayıları sayı doğrultusunda gösterme nasıl yapılmaktadır? İşte, tüm ayrıntılar…

Tam Sayıları Sayı Doğrusunda Gösterme: Tam Sayılar Sayı Doğrusunda Nasıl Gösterilir?

Negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenen tam sayılar kümesi ne ile gösterilir? Tam sayıları sayı doğrultusunda gösterme üzerine hazırladığımız bu yazımızı siz kıymetli öğrencilerimiz için hazırladık.

Tam Sayıları Sayı Doğrultusunda Gösterme

Doğal sayılara negatif tam sayıların da katılmasıyla elde edilen tam sayılar kümesi bir sayı doğrultusu üzerinde ve 0’ın iki yanında gösterilmektedir. Negatif tam sayılar sayı doğrultusunun sol tarafında gösterilirken; pozitif tam sayılar ise bir sayı doğrultusu üzerinde sağ tarafta gösterilmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde, tam sayıları sayı doğrultusunda gösterme hakkında net bir bilgi elde edebilirsiniz.

Not: 0 sayısı; negatif ya da pozitif bir tam sayı değildir. Bu özelliği sebebiyle bu sayıya nötr tam sayı adı da verilmektedir.

Negatif Tam Sayılar

Negatif tam sayılar kümesinde sadece 0’dan küçük olan sayılar yer alır ve bu sayılar sayı doğrultusu üzerinde 0’ın solunda yer alırlar. Bu kümedeki her bir sayının önünde o sayının negatif olduğunu gösteren ( - ) sembolü bulunur ve bu sayılar 0’da uzaklaştıkça küçülürler.

Pozitif Tam Sayılar

Pozitif tam sayılar kümesinde sadece 0’dan büyük sayılar yer alır ve bu sayılar, sayı doğrultusu üzerinde 0’ın sağında yer alırlar. Pozitif tam sayılar 0’da uzaklaştıkça büyürler.

Tam Sayılar Kümesi Ne İle Gösterilir?

Matematikte tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilmektedir. Pozitif tam sayılar Z+ gösterilirken; negatif tam sayılar ise Z- sembolü ile gösterilmektedir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da kalabalığa aldırmadan kurşun yağdırdılar! - Güncel haberler
GÜNDEM Kalabalığa aldırmadan kurşun yağdırdılar!
ADANA'DA DEHŞET | Cinayette sır perdesi aralandı! Amcayı yeğeni öldürtmüş! - Güncel haberler
GÜNDEM Cinayette sır perdesi aralandı! Amcayı yeğeni ...
Hıncal Uluç evli miydi, eşi kimdir? Ünlü gazeteci Hıncal Uluç'un çocuğu var mıydı?
GÜNDEM Hıncal Uluç evli miydi, çocuğu var mıydı?
O anlar kamerada! 3. kattan düşen kediyi gördü! - Haberler
GÜNDEM O anlar kamerada! 3. kattan düşen kediyi gördü!
Sağlık Bakanlığı promosyon ve teşvik ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? 2022 Sağlık çalışanları teşvik ödemeleri kimleri kapsıyor?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı teşvik promosyon ödemeleri
Terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin isimleri okullarda yaşayacak
GÜNDEM İstiklal saldırısında şehit olmuşlardı! Okullarda ...
Son dakika: Kan donduran şüphe! İzmir’de genç kadın boğularak öldürüldü
GÜNDEM Kan donduran şüphe! Genç kadın boğularak öldürüldü
TOKİ ARSA KURA TARİHLERİ 2022! TOKİ arsa kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ arsa kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kura çekim tarihi!
ÖSYM duyurdu! KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli olacak?
GÜNDEM KPSS ortaöğretim sonuç tarihi!
Trafik son dakika: İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde 53!
GÜNDEM İstanbul’da ara tatil sonrası trafik yoğunluğu yüzde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.