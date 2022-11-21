Negatif tam sayılar ve pozitif tam sayılar olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenen tam sayılar kümesi ne ile gösterilir? Tam sayıları sayı doğrultusunda gösterme üzerine hazırladığımız bu yazımızı siz kıymetli öğrencilerimiz için hazırladık.

Tam Sayıları Sayı Doğrultusunda Gösterme

Doğal sayılara negatif tam sayıların da katılmasıyla elde edilen tam sayılar kümesi bir sayı doğrultusu üzerinde ve 0’ın iki yanında gösterilmektedir. Negatif tam sayılar sayı doğrultusunun sol tarafında gösterilirken; pozitif tam sayılar ise bir sayı doğrultusu üzerinde sağ tarafta gösterilmektedir. Aşağıda vermiş olduğumuz görselde, tam sayıları sayı doğrultusunda gösterme hakkında net bir bilgi elde edebilirsiniz.

Not: 0 sayısı; negatif ya da pozitif bir tam sayı değildir. Bu özelliği sebebiyle bu sayıya nötr tam sayı adı da verilmektedir.

Negatif Tam Sayılar

Negatif tam sayılar kümesinde sadece 0’dan küçük olan sayılar yer alır ve bu sayılar sayı doğrultusu üzerinde 0’ın solunda yer alırlar. Bu kümedeki her bir sayının önünde o sayının negatif olduğunu gösteren ( - ) sembolü bulunur ve bu sayılar 0’da uzaklaştıkça küçülürler.

Pozitif Tam Sayılar

Pozitif tam sayılar kümesinde sadece 0’dan büyük sayılar yer alır ve bu sayılar, sayı doğrultusu üzerinde 0’ın sağında yer alırlar. Pozitif tam sayılar 0’da uzaklaştıkça büyürler.

Tam Sayılar Kümesi Ne İle Gösterilir?

Matematikte tam sayılar kümesi Z harfi ile gösterilmektedir. Pozitif tam sayılar Z+ gösterilirken; negatif tam sayılar ise Z- sembolü ile gösterilmektedir.