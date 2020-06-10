Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gerçekleşen kabine toplantısı ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:



- Türkiye'nin istihdam kalkanı adıyla çok detaylı ve kapsamlı bir reform paketi hazırladık; amacımız Ocak 2019, Nisan 2020 arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdama katılmalarını sağlamak. Kayıpları telafinin ötesinde kur saldırısı ve salgın öncesinden daha iyi bir istihdam seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz.

- Ekonomik faaliyetlerin azalması nedeniyle çalışanlarını kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize

normalleşme desteği vereceğiz. Çalışma hayatında normalleşmeyi teşvik edecek bir mekanizma kuracağız. Bu kapsamda ilave istihdam için de teşvik sağlayacağız.

- Sürecin en önemli göstergelerinden olan kısmı ya da esnek çalışma alanında iş gücü piyasamızı daha da verimli hâle getirecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Özellikle genç istihdamı için 25 yaş altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edeceğiz.

- 25 yaş altı gençlerin ve 50 yaş üzerinde olanların kolay şekilde istihdam edilmelerini sağlayacağız. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlatıyoruz. Tesis edilecek karma model ile işçilerin kazanılmış hakları korunacak. Tamamlayıcı emeklilik sigortası ile aynı zamanda ilave emeklilik desteği alınabilmesini de sağlayacağız. Böylece çalışanlarımız emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun için devlet elini taşın altına koyacak. Bu kapsamda oluşacak fon ile Türkiye'nin istihdam kalkanını sürekli hâle getirmeyi hedefliyoruz.

- Esnafımıza, küçük işletmelerimize, yatırımcımıza, üretim ve istihdam için uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak sağlayacak bir sistem kuracağız.

- Türkiye'nin istihdam kalkanını hızlıca devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini de 2022'de yürürlüğe sokacağız.

- Yeni dönemde üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulamakta kararlıyız. Bunun için reel sektörümüze ve sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yenilikçi ve yüksek katma değerli üretimi ve istihdamı artıracağız.

- Yatırımların yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörlere yönelmesini sağlayacağız. Birçok ekonominin ciddi daralma kaydettiği yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4.5'la yüksek bir performans gösterdi; Belki ikinci çeyrekte olumsuz bazı gelişmeler olabilir, ama üçüncü, dördüncü çeyrekte biz bu büyümeyi yine yakalayacağız.

- Nisan'daki kayıplarımıza rağmen Mayıs ayı öncü göstergeleri ekonomimizin hızlı bir toparlanma içinde olduğuna işaret ediyor. Enflasyonun hedeflediğimiz seviyelere inmesini sağlayarak bu olumlu süreci desteklemekte kararlıyız.

- Mal ve hizmet pazarlarında rekabeti ve verimliliği artıracak yapısal reformlar yanında gıda fiyatlarındaki şişkinliği giderecek tedbirleri de alacağız. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarındaki kur geçişkenliğine karşı da gereken mekanizmaları oluşturacağız. Amacımız 2020'de yüzde 8.5 olarak belirlenen enflasyonu kademe kademe düşürerek 2021'de yüzde 6'ya ve 2022'de yüzde 5'in altına indirmektir. Devlet tahvili faizlerinin 2 yıllıklarda yüzde 8.6 ve 5 yıllıklarda yüzde 10.1 seviyelerinde gerçekleşmesi de aşağı yönlü bir eğilimin işaretidir.

- Son 3 ayda 5.5 milyon ailemize 1,000 TL karşılıksız nakdi yardımda bulunduk. Mart ayından bu yana 3 milyondan fazla kişi kısa çalışma uygulamasından yararlandı; Bu kapsamda yaklaşık 5 milyar TL ödeme yaptık. Ücretsiz izne ayrılanlarla kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlara ise aylık 1,177 lira nakdi ücret desteği vermeye başladık. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışan sayısı da 1 milyonu buldu. Geliri 5,000 TL altında olan 6.7 milyon vatandaşa 40 milyar TL finansman desteği verdik.

- Dışarıdan hiçbir yardıma ihtiyaç duymadan, uluslararası hiçbir kurumun desteğini talep etmeden şirketlerimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza destek olduk.