Harbiye'de konser sayısı 15'e çıktı 0:00 / 0:00

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Ünlü sanatçı Tan Taşçı, 3 saat süren konserin sonunda Harbiye'yi dolduran binlerce izleyicisinin alkışları eşliğinde, klasiklerinden "O'na Söyle" şarkısı ile bis yaptı.

"Söz&Müzik: Tan Taşçı" konser serisinin Türkiye turnesinde birbirinden başarılı konserlere imza atan Tan Taşçı'ya biletleri tükenen 10. Harbiye konserinde de seyirciler konser boyunca eşlik etti.

HARBİYE'DE KONSER SAYISI 15'E ÇIKTI

Kasım ayında Harbiye'de ilk kez gerçekleşen konserlerine yoğun istek üzerine devam eden Tan Taşçı, önceki gün eklenen 9, 12 ve 13 Kasım tarihleri ile kariyerinin ilk Harbiye yılında 15 konserde seyircisi ile buluşmuş olacak.

Dün gece Tan Taşçı konserini izlemeye gelenler arasında Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter, Galatasaraylı futbolcular Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Peri Ispartalı gibi isimler de vardı.

Tan Taşçı, 6,7,9,12 ve 13 Kasım'da da Harbiye sahnesinde olacak.