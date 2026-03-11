Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızlarının yeni yaşını kutladı
Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep'in 5'inci yaş gününü kutladı
Giriş: 11.03.2026 - 21:50 Güncelleme:
Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmiş; 2022 yılının mart ayında ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı.
2024 yılında ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan ünlü çift, oğullarına Hazar adını vererek ailelerini büyütmüştü.
Son olarak ikili, kızları Zeynep'in 5'inci yaş gününü kutlamak için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi.
Ece Çeşmioğlu, ailesiyle birlikte çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ