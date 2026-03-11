Canlı
Habertürk
Habertürk
        Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızlarının yeni yaşını kutladı - Magazin haberleri

        Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızlarının yeni yaşını kutladı

        Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, kızları Zeynep'in 5'inci yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 21:50
        Kızlarının yeni yaşını kutladılar

        Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girmiş; 2022 yılının mart ayında ilk çocukları Zeynep'i kucaklarına almıştı.

        2024 yılında ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan ünlü çift, oğullarına Hazar adını vererek ailelerini büyütmüştü.

        Son olarak ikili, kızları Zeynep'in 5'inci yaş gününü kutlamak için özel bir doğum günü organizasyonu düzenledi.

        Ece Çeşmioğlu, ailesiyle birlikte çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında 2'nci gün - 1

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi avukatlarla adliye personeli arasında salon önünde gerginlik yaşandı. (DHA)

