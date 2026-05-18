        Haberler Sağlık Tanı yanlışlığı hastaların hayatını riske atıyor

        Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kola vuran her ağrının boyun fıtığı kaynaklı olmadığını belirterek, yanlış tanı nedeniyle bazı hastaların kalp krizi riskiyle karşı karşıya kaldığını söyledi. Şen, aylarca boyun fıtığı tedavisi gören bir hastasının yapılan tetkikler sonucu kalp ana damarında yüzde 90 darlık tespit edildiğini anlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        Uzmanlar, özellikle kola yayılan ağrılarda sadece boyun fıtığı ihtimaline odaklanılmasının ciddi sağlık sorunlarını gözden kaçırabileceğine dikkat çekiyor. Benzer şikayetlerle uzun süre fizik tedavi gören veya farklı yöntemlerle ağrısını gidermeye çalışan bazı hastalarda, asıl sorunun kalp damar hastalıkları olduğu sonradan ortaya çıkabiliyor. Özellikle eforla artan kol ağrılarında detaylı değerlendirme yapılması gerektiği belirtilirken, yanlış tanının ölümcül sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

        "HER KOLA VURAN AĞRI BOYUN FITIĞI DEĞİLDİR"

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toplumda kola yayılan ağrıların çoğu zaman boyun fıtığıyla ilişkilendirildiğini ancak bunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Şen, "Bu ağrılar sağ kolda da olabilir. Özellikle efor sırasında artıyorsa dikkat edilmesi gerekir. Merdiven çıkarken, yürüyüş yaparken ya da ağır spor sırasında kol ağrısı artıyorsa bu durum kalp kaynaklı olabilir. Boyun fıtığında ise ağrı genellikle sürekli olur, eforla belirgin şekilde artmaz" dedi.

        "NÖROLOJİK TESPİT YOKSA DİKKATLİ OLUNMALI"

        Boyun fıtığına bağlı ağrılarda nörolojik muayenede kuvvet ve duyu kaybı görülebileceğini ifade eden Şen, kalp kaynaklı ağrılarda ise bu tespitlerin ortaya çıkmadığını söyleyerek, "Kola vuran ağrıda ilk akla gelen boyun fıtığı olmamalı. Bunun kalp krizinin habercisi olabileceği unutulmamalı. Bu tespitler, beraberinde kalp krizinin bir habercisi olabilir" diye konuştu.

        "FITIK DENİLEN KİŞİDE KALP DAMARINDA DARLIK TESPİT ETTİK"

        Prof. Dr. Şen, yaklaşık 6-7 ay boyunca boyun fıtığı tanısıyla takip edilen bir hastanın yaşadıklarını da anlatarak, şunları söyledi: "Hastamız bize gelmeden bir gece önce şiddetli kol ağrısı yaşamış. Ailesi ameliyat için bize başvurdu. Filmlerine baktığımızda boyun fıtığı vardı ancak ameliyat gerektirecek düzeyde değildi. Muayenesinde kuvvet kaybı ve duyu kaybı da yoktu. Bunun üzerine kardiyoloji değerlendirmesi istedik. Yapılan koroner anjiyoda hastanın kalp ana damarında yüzde 90 darlık tespit edildi ve aynı gün stent takıldı. Kardiyoloji uzmanı meslektaşım, ‘Bir iki gün daha gecikseydi hastayı kalp krizinden kaybedebilirdik' dedi. Kalp krizine bağlı ölümlerin nedenlerinden biri de tanı yanlışlığıdır. Hastayı yeterince sorgulamamak ve her kol ağrısını boyun fıtığı olarak değerlendirmek ciddi risk oluşturuyor."

        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Nişanlandılar
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
