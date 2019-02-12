Tanzim satışı nedir? İBB tanzim satış noktaları nerede bulunuyor? Günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satışı projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mobil tanzim satış noktaları İstanbul ve Ankara'nın birçok ilçesinde kuruldu. Manisa'da da belirli noktalarda tanzim satış araçlarının kullanılacağı bilgisi geldi. Öte yandan Bakan Pakdemirli, internetten de tanzim satışların yapılacağını müjdeledi. Böylelikle Türkiye'de meyve sebze ücretleri uygun fiyatlarla halka sunulacak.
TANZİM NEDİR?
Türk Dil Kurumu’nun yaptığı açıklama göre, tanzim kelime olarak sıraya koyma, sıralama, düzene sokma, düzen verme, yoluna koyma, düzeltme, düzenleme gibi anlamlara geliyor.
İBB TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE YER ALIYOR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 noktada hizmet vereceği üreticen tüketiciye doğrudan ve uygun fiyata sebze ve meyce satış noktaları şöyle...
KAĞITHANE MEYDANI
MECİDİYEKÖY MEYDANI
ESENLER MEYDANI
AVCILAR MEYDANI
ESENYURT MEYDANI
KADIKÖY MEYDANI
ÇEKMEKÖY MEYDANI
BAKIRKÖY MEYDANI
K.ÇEKMECE MEYDANI
AKSARAY MEYDANI
ZEYTİNBURNU MEYDANI
EMİNÖNÜ MEYDANI
BAHÇEŞEHİR 1.KISIM
TAKSİM MEYDANI
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
BÜYÜKÇEKMECE
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
EYÜPSULTAN MEYDAN
BAYRAMPAŞA MEYDANI
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
BAĞCILAR MEYDANI
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
GÜNGÖREN MEYDANI
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
SULTANBEYLİ MEYDANI
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
SULTANGAZİ MEYDANI
BOSTANCI LUNAPARK
GOP MEYDANI
PENDİK SAHİL MEYDAN
SARIYER MEYDANI
HALKALI MEYDAN
BEŞİKTAŞ MEYDANI
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
ÜSKÜDAR MEYDANI
ATAŞEHİR MEYDAN
ŞİRİNEVLER MEYDANI
İSTİNYE İSPARK
KARTAL MEYDANI
ZEYTİNBURNU AVM
MALTEPE MEYDANI
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
PENDİK MEYDANI
HALİÇ
TUZLA MEYDANI
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
SANCAKTEPE MEYDANI
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
TAKSİM MEYDANI
BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI
KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI
BÜYÜKÇEKMECE
BEYLİKDÜZÜ MEYDANI
EYÜPSULTAN MEYDAN
BAYRAMPAŞA MEYDANI
ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ
BAĞCILAR MEYDANI
BEYKOZ KAVACIK MEYDAN
GÜNGÖREN MEYDANI
ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE
SULTANBEYLİ MEYDANI
FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN
SULTANGAZİ MEYDANI
BOSTANCI LUNAPARK
GOP MEYDANI
PENDİK SAHİL MEYDAN
SARIYER MEYDANI
HALKALI MEYDAN
BEŞİKTAŞ MEYDANI
ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK
ÜSKÜDAR MEYDANI
ATAŞEHİR MEYDAN
ŞİRİNEVLER MEYDANI
İSTİNYE İSPARK
KARTAL MEYDANI
ZEYTİNBURNU AVM
MALTEPE MEYDANI
ALİBEYKÖY SİLAHTAR
PENDİK MEYDANI
HALİÇ
TUZLA MEYDANI
BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ
SANCAKTEPE MEYDANI
ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
TANZİM SATIŞ NOKTALARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
İstanbul'da tanzim satış noktaları akşam saat 19.00'a kadar açık.
Ankara'da tanzim satış noktaları akşam saat 22.00'a kadar açık.
TANZİM SATIŞ NOKTASI KÜTAHYA'DA HAZIR
Sebze ve meyve'de fahiş fiyatlar nedini ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın gündeme getirdiği 'Tanzim Satış Noktası' için Kütahya Belediyesi çalışmalarını tamamladı.
Üreticiden alıp tüketiciye doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacağını söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu," Üreticiden alıp tüketiciye arada komisyoncu oluşmadan doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacak. Bu konuda bizimde alt yapımız oluşmuş durumda işletme iştirhaklar ve hal müdürlüğümüz ile birlikte fiyatların düşürülmesi ve vatandaşa daha uygun ulaştırılması için bakanlığımızın talimatları doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.
TANZİM SATIŞ NOKTASI DENİZLİ'DE DE KURULUYOR
Denizli’de düşük fiyatlarla sebze ve meyvenin satıldığı ilk tanzim çadırı Buldan ilçesinde kuruldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören çadırda satılan ürünlerin pazar ve market fiyatlarına göre daha düşük olduğu gözlendi.
Tanzim Çadırı, Buldan Belediyesi tarafından Alanyazı Meydanı'na kuruldu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız" söyleminin ardından Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay harekete geçerek ilçede tanzim çadırı açtırdı. Çadırda patatesin 5 kilogramı 10 TL, domates ve soğanın 3 kilogramı 10 TL, patlıcan ve salatalık 5 TL ve sivri biber ise 9 TL’den satıldı.
Satışlar çadırda belediye görevlileri tarafında zabıta ekipleri denetiminde gerçekleştirildi.
TANZİM SATIŞ NE ZAMANA KADAR EDECEK?
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışlarıyla birlikte fiyatlarda ciddi gevşeme olduğunu söyledi. AA Ekonomi Masası'na konuşan Poyraz, "Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı" dedi.
Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz'ın açıklamalarından önemli satır başları;
- "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek."
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