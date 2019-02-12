Tanzim satışı nedir? İBB tanzim satış noktaları nerede bulunuyor? Günün en çok merak edilen sorularından biri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sebze ve meyve fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için hayata geçirdiği tanzim satışı projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mobil tanzim satış noktaları İstanbul ve Ankara'nın birçok ilçesinde kuruldu. Manisa'da da belirli noktalarda tanzim satış araçlarının kullanılacağı bilgisi geldi. Öte yandan Bakan Pakdemirli, internetten de tanzim satışların yapılacağını müjdeledi. Böylelikle Türkiye'de meyve sebze ücretleri uygun fiyatlarla halka sunulacak.

TANZİM NEDİR?

Türk Dil Kurumu’nun yaptığı açıklama göre, tanzim kelime olarak sıraya koyma, sıralama, düzene sokma, düzen verme, yoluna koyma, düzeltme, düzenleme gibi anlamlara geliyor.

İBB TANZİM SATIŞ NOKTALARI NEREDE YER ALIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 50 noktada hizmet vereceği üreticen tüketiciye doğrudan ve uygun fiyata sebze ve meyce satış noktaları şöyle...

KAĞITHANE MEYDANI



MECİDİYEKÖY MEYDANI

ESENLER MEYDANI

AVCILAR MEYDANI

ESENYURT MEYDANI

KADIKÖY MEYDANI

ÇEKMEKÖY MEYDANI

BAKIRKÖY MEYDANI

K.ÇEKMECE MEYDANI

AKSARAY MEYDANI

ZEYTİNBURNU MEYDANI

EMİNÖNÜ MEYDANI

BAHÇEŞEHİR 1.KISIM

TAKSİM MEYDANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

BÜYÜKÇEKMECE

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

EYÜPSULTAN MEYDAN

BAYRAMPAŞA MEYDANI

ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

BAĞCILAR MEYDANI

BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

GÜNGÖREN MEYDANI

ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

SULTANBEYLİ MEYDANI

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

SULTANGAZİ MEYDANI

BOSTANCI LUNAPARK

GOP MEYDANI

PENDİK SAHİL MEYDAN

SARIYER MEYDANI

HALKALI MEYDAN

BEŞİKTAŞ MEYDANI

ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

ÜSKÜDAR MEYDANI

ATAŞEHİR MEYDAN

ŞİRİNEVLER MEYDANI

İSTİNYE İSPARK

KARTAL MEYDANI

ZEYTİNBURNU AVM

MALTEPE MEYDANI

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

PENDİK MEYDANI

HALİÇ

TUZLA MEYDANI

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

SANCAKTEPE MEYDANI

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

TAKSİM MEYDANI

BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI

KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI

BÜYÜKÇEKMECE

BEYLİKDÜZÜ MEYDANI

EYÜPSULTAN MEYDAN

BAYRAMPAŞA MEYDANI

ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ

BAĞCILAR MEYDANI

BEYKOZ KAVACIK MEYDAN

GÜNGÖREN MEYDANI

ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE

SULTANBEYLİ MEYDANI

FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN

SULTANGAZİ MEYDANI

BOSTANCI LUNAPARK

GOP MEYDANI

PENDİK SAHİL MEYDAN

SARIYER MEYDANI

HALKALI MEYDAN

BEŞİKTAŞ MEYDANI

ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK

ÜSKÜDAR MEYDANI

ATAŞEHİR MEYDAN

ŞİRİNEVLER MEYDANI

İSTİNYE İSPARK

KARTAL MEYDANI

ZEYTİNBURNU AVM

MALTEPE MEYDANI

ALİBEYKÖY SİLAHTAR

PENDİK MEYDANI

HALİÇ

TUZLA MEYDANI

BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ

SANCAKTEPE MEYDANI

ESENLER 100.YIL MAHALLESİ

TANZİM SATIŞ NOKTALARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul'da tanzim satış noktaları akşam saat 19.00'a kadar açık.

Ankara'da tanzim satış noktaları akşam saat 22.00'a kadar açık.

TANZİM SATIŞ NOKTASI KÜTAHYA'DA HAZIR

Sebze ve meyve'de fahiş fiyatlar nedini ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın gündeme getirdiği 'Tanzim Satış Noktası' için Kütahya Belediyesi çalışmalarını tamamladı.

Üreticiden alıp tüketiciye doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacağını söyleyen Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu," Üreticiden alıp tüketiciye arada komisyoncu oluşmadan doğrudan ulaştırılacak bir sistem olacak. Bu konuda bizimde alt yapımız oluşmuş durumda işletme iştirhaklar ve hal müdürlüğümüz ile birlikte fiyatların düşürülmesi ve vatandaşa daha uygun ulaştırılması için bakanlığımızın talimatları doğrultusunda üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz" dedi.

TANZİM SATIŞ NOKTASI DENİZLİ'DE DE KURULUYOR

Denizli’de düşük fiyatlarla sebze ve meyvenin satıldığı ilk tanzim çadırı Buldan ilçesinde kuruldu. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören çadırda satılan ürünlerin pazar ve market fiyatlarına göre daha düşük olduğu gözlendi.



Tanzim Çadırı, Buldan Belediyesi tarafından Alanyazı Meydanı'na kuruldu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan "Gerekirse tanzim satışları belediye eliyle kurarız ve ucuza satış yaparız" söyleminin ardından Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay harekete geçerek ilçede tanzim çadırı açtırdı. Çadırda patatesin 5 kilogramı 10 TL, domates ve soğanın 3 kilogramı 10 TL, patlıcan ve salatalık 5 TL ve sivri biber ise 9 TL’den satıldı.

Satışlar çadırda belediye görevlileri tarafında zabıta ekipleri denetiminde gerçekleştirildi.

TANZİM SATIŞ NE ZAMANA KADAR EDECEK?

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satışlarıyla birlikte fiyatlarda ciddi gevşeme olduğunu söyledi. AA Ekonomi Masası'na konuşan Poyraz, "Bazı marketler patates ve soğanı 2 liradan satmaya başladı" dedi.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz'ın açıklamalarından önemli satır başları;

- "Tanzim satışta 2,5 aylık planlamamız var. Açıkta üretilenler piyasaya girince fiyatlar ürün bolluğundan gevşeyecek."