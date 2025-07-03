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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tapuda dublörlü satış oyununa suçüstü | Son dakika haberleri

        Tapu dairesinde dublörlü satış oyununa suçüstü

        İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya ait 35 milyon lira değerindeki arsayı sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalışan 4 kişi, tapu müdürlüğünde suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 15:23 Güncelleme: 03.07.2025 - 15:28
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        Tapuda dublörlü satış oyununa suçüstü
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        İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya (77) ait arsayı sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

        DHA'nın haberine göre, Almanya'da bakımevinde kalan çifte vatandaş Nazmiye Yanoava'ya ait, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki 35 milyon lira değerindeki 1250 metrekarelik arsanın satış işlemleri için Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen H.A. (44), yanında bulunan T.K.'yi "Yanoava" olarak tanıtarak vekili olduğunu söyledi.

        GÖREVLİ MEMURLAR FARK ETTİ

        Ancak görevli memurlar, kimlikteki kayıt bilgilerinin uyumlu olmadığını fark etti. Görevliler, Yanoava'nın H.A.'ya noterden vekalet vermesini istedi. Noterden alınan vekalet belgesindeki imza, sistemde kayıtlı orijinal imza ile karşılaştırıldı.

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        TAPU ÇALIŞANLARI YAKINLARINA ULAŞTI

        İmzaların uyuşmadığının tespit edilince tapu çalışanları, Nazmiye Yanoava'nın yakınlarına ulaştı. Gösterilen kimlikteki fotoğrafın da farklı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

        4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

        Personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taraflara, 27 Haziran'da işlemler için tapuya gelmeleri gerektiği bildirildi.

        Tapu binasına Nazmiye Yanoava'nın yerine gelen T.K. (80), kendini Yanoava'nın vekili olarak tanıtan H.A. (44), A.D. (32) ve S.B. (41), suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

        Tapu müdürlüğü yetkilileri, yurt dışında yaşayan vatandaşların taşınmazlarıyla ilgili benzer dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

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        #izmir haberleri
        #Tapu dolandırıcılığı
        #dublörlü satış
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