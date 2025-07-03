Tapuda dublörlü satış oyununa suçüstü

İzmir'in Çiğli ilçesinde yurt dışında bakımevinde kalan Nazmiye Yanoava'ya (77) ait arsayı sahte kimlik ve dublör kullanarak satmaya çalışan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Almanya'da bakımevinde kalan çifte vatandaş Nazmiye Yanoava'ya ait, İzmir'in Çiğli ilçesi Balatçık Mahallesi'ndeki 35 milyon lira değerindeki 1250 metrekarelik arsanın satış işlemleri için Çiğli Tapu Müdürlüğü'ne gelen H.A. (44), yanında bulunan T.K.'yi "Yanoava" olarak tanıtarak vekili olduğunu söyledi.

GÖREVLİ MEMURLAR FARK ETTİ

Ancak görevli memurlar, kimlikteki kayıt bilgilerinin uyumlu olmadığını fark etti. Görevliler, Yanoava'nın H.A.'ya noterden vekalet vermesini istedi. Noterden alınan vekalet belgesindeki imza, sistemde kayıtlı orijinal imza ile karşılaştırıldı.

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TAPU ÇALIŞANLARI YAKINLARINA ULAŞTI

İmzaların uyuşmadığının tespit edilince tapu çalışanları, Nazmiye Yanoava'nın yakınlarına ulaştı. Gösterilen kimlikteki fotoğrafın da farklı bir kişiye ait olduğu anlaşıldı.

4 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Personel, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Taraflara, 27 Haziran'da işlemler için tapuya gelmeleri gerektiği bildirildi.

Tapu binasına Nazmiye Yanoava'nın yerine gelen T.K. (80), kendini Yanoava'nın vekili olarak tanıtan H.A. (44), A.D. (32) ve S.B. (41), suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.