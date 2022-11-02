Tarım Kredi Market indirimleri devam ediyor. Fiyat dengesi sağlamak amacıyla 1.400'e yakın hizmet noktası bulunan Tarım Kooperatif marketlerinde indirimli ürün kataloğu her ay olduğu gibi kasım ayında da erişime sunuldu. Temel tüketim ürünleri indirim fırsatlarını sizler için derledik. Peki Tarım Kredi Kooperatifi katalog ürünlerinde neler indirime girdi? İşte Kasım ayı güncel indirimli ürünler listesi...