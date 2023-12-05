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        Haberler Gündem Tarım Kredi Market kataloğu indirim fırsatları! Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık indirimli ürünleri neler?

        Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi

        Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. Tarım Kredi Market enflasyon ile mücadele kapsamında indirimli ürünleri alışverişseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğunda zeytinyağından, et ürünlerine, çaydan, süt ve süt ürünlerine daha birçok ürün raflardaki yerini aldı. İşte 3-15 Aralık 2023 Tarım Kredi Market indirimli ürünler fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:41
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        Tarım Kredi Market Aralık ayına özel indirim kataloğunu erişime sundu. Bu kapsamda 3-15 Aralık indirimli ürünler kataloğu fiyat listesi gündemdeki yerini aldı. Fiyat dengesini korumak amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Market indirimlerini haberimizde derledik. İşte Tarım Kredi Kooperatif Market 3-15 2023 Aralık indirim kataloğu...

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        İŞTE TARIM KREDİ MARKET 3-15 ARALIK KATALOĞU İNDİRİMLERİ

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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