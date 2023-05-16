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Tarım-ÜFE Nisan'da yıllık bazda yüzde 71.5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE Nisan'da yıllık yüzde 71,52 artarken, aylık bazda ise yüzde 2,32 azaldı

Tarım-ÜFE Nisan'da yıllık bazda yüzde 71.5 arttı
HABERTURK.COM

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde (Tarım-ÜFE), 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,32 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,72 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 134,06 artış gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,51 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,49 artış ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,16 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 16,56 azalış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,43 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 5,78 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 35,85 ile sebze ve kavun-karpuz kök ve yumrular ve yüzde 49,99 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu.

Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 167,15 ile turunçgiller ve yüzde 135,86 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Yıllık azalışın olduğu tek alt grup ise, yüzde 13,70 ile lifli bitkiler oldu.


Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 1 alt grup daha düşük, 10 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Bir önceki aya göre azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 9,72 ile lifli bitkiler ve yüzde 0,12 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 20,69 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 10,88 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.



Nisan 2023'te, endekste kapsanan 77 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında azalış, 44 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

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