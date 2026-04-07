        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye zirai don uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçiye zirai don uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 7-11 Nisan tarihleri arasında etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle üreticileri "zirai don" riskine karşı acil koduyla uyardı

        Giriş: 07.04.2026 - 07:30
        Çiftçiye zirai don uyarısı

        Tarım ve Orman Bakanlığınca, 7-11 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için risk oluşturduğu belirtilerek "Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi amacıyla, üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

        Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yapılan son değerlendirmelere göre, 7-11 Nisan

        tarihlerinde Türkiye'nin belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının tarımsal faaliyetler için de risk oluşturduğu ifade edildi.

        Bu kapsamda, üreticilerin tedbir almasının önemine işaret edilen paylaşımı şöyle:

        "Tarımsal üretim faaliyetlerinin sürekliliğinin korunması ve olası kayıpların asgari düzeye indirilmesi

        amacıyla üreticilerimizin zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.

        Olası olumsuzluklardan etkilenen üreticilerimizin, gerekli tespitlerin yapılması amacıyla bağlı

        bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri ile ivedilikle irtibata geçmeleri, tarım sigortası

        bulunan üreticilerimizin ise hasar ihbarları için vakit kaybetmeksizin TARSİM kanallarına müracaat

        etmeleri gerekmektedir. Bakanlığımız, üretim sürecinin her aşamasında olduğu gibi, yaşanabilecek

        olumsuzluklara karşı da tüm imkanlarıyla üreticilerimizin yanındadır."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da 5,2 büyüklüğünde deprem anı

        Van'ın Tuşba ilçesinde saat 08.52de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı, bir markette güvenlik kamerasına böyle yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        Trump 2 pilotu kurtarma operasyonunu anlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Süre 1 Haziran’da doluyor
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        Yaşlı kadını altınları için öldürdü; tutuklandı
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        6 bölge için sağanak yağmur uyarısı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        Türkiye çıkışı karşılık buldu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        "12 yılı devirdik"
        "12 yılı devirdik"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        "Amerikan halkı eve dönüş istiyor"
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Zeytinburnu'nda faciadan dönüldü
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor