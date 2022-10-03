Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü: Sahipsiz hayvanlara rehabilitasyon ve bakımevi yapılacak!

Hayvanları koruma ilk kez İngiltere’de 1822 yılında; insanların hayvanlara iyi davranmaları, iyi koşullarda beslenmeleri ve korunmalarını sağlamak üzere Hayvanları Koruma Birliği’nin kurulması üzerine ortaya çıkmıştır.

ABONE OL
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Bakım Sağlayacak! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

    Türkiye’de resmi olarak Hayvanları Koruma Derneği 1908 yılında kurulmuştur.

    Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu Hollanda’da 1931 yılında kuruldu.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Bakım Sağlayacak! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

    1931 yılında Floransa’da toplanan bu federasyon dünya üzerinde nesli tükenmekte olan türlere dikkat çekmek için 4 Ekim’i Hayvanları Koruma Günü ilan etmiştir.

    Bu günün asıl amacı evrendeki canlıları anlamak onların yaşamlarına saygı göstermek, müdahale etmemek ve yardımcı olmaktır.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Bakım Sağlayacak! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

    TARIM VE ORMA BAKANLIĞI BU SENE SAHİPSİZ HAYVANLARA YÖNELİK REHABİLİTASYON VE BAKIM STRATEJİSİNE ODAKLANDI

    Tarım ve Orman Bakanlığı, sahipsiz hayvanlar için bakımevi yapılması, kısırlaştırma ve rehabilitasyon ile güvenli ve sağlıklı şekilde yaşamalarını sürdürebilmeleri için mevzuat düzenlemeleri ile beraber mali desteklere odaklandı.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Bakım Sağlayacak! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

    AA muhabirinin derlediği bilgilere göre 4 Ekim dünya genelinde yok olma  tehdidi altında bulunan hayvan türlerini korumak, onlar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ilan edilen “Hayvanları Koruma Günü”’nde Türkiye’de de sahipsiz hayvanların ıslahı için bakım çalışmaları sürdürülüyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığının koordine ettiği süreçte, bakanlıktan alınan bilgiye göre, yerel yönetimlere sahipsiz hayvanlar için bakımevi açılması için maddi destek sağlanıyor.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Rehabilitasyon ve Bakım Sağlayacak! 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü

    Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde sahipsiz hayvanların korunması ve rehabilitasyon süreci yerel yönetimlerde bulunurken Bakanlık da denetleme ve bakımevi sağlayacak yerel yönetimlere maddi destek verecek.

    Bakanlık 2013 yılında yayımladığı “Geçici Hayvan Bakımevi Yapımı ile İlgili Ödenek Tahsisi Hakkında Genelge” kapsamında, 2009 – 2021 yılları arasında hayvan bakımevi maksadıyla 81 yerel yönetime 53 milyon 431 bin 620 lira mali destek vermişti.

    Bu yıl ise eylül ayı itibariyle 10 yerel yönetime 18 milyon 595 bin 500 lira mali destekte bulunuldu.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.