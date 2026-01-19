Habertürk
        Tarımsal ihracat 2025'te 36,4 milyar dolar oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tarımsal ihracat 2025'te 36,4 milyar dolar oldu

        Türk tarım sektörü, 2025 yılında 36,4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi. Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:57 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:57
        Tarımsal ihracat 2025'te 36,4 milyar dolar oldu
        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk tarım sektörünün ihracatı 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artışla 36,4 milyar doları aşarken bu alanda tüm zamanların en yüksek rakamına imza atıldı. Sektörün toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 15,3 oldu.

        TARIM BÜNYESİNDEKİ 3 SEKTÖR REKOR KIRDI

        Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3 tanesi 2025'te ihracat rekoru kırdı.

        Yaş meyve ve sebze sektörü 3,7 milyar dolar, süs bitkileri ve mamulleri 159, 9 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri ise yaklaşık 8 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını yaptı. Söz konusu sektörlerdeki ihracat artışı sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 13,7, yüzde 1,2 oldu.

        MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN IRAK'A İHRACATI 1,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

        Tarım bünyesinde rekor kıran sektörlerin en yüksek yüksek satış yaptığı ülkelere bakıldığında yaş meyve ve sebze sektöründe 865,1 milyon dolarla Rusya, süs bitkileri ve mamüllerinde 40 milyon dolarla Hollanda, mobilya kağıt ve orman ürünlerinde 1,2 milyar dolarla Irak başı çekti.

        TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 döneminde tarım ve tarıma bağlı ürünlerin ihracatı (bin dolar) şöyle:

        1 OCAK - 31 Aralık
        SEKTÖRLER 2024 2025 Değişim ('25/'24) Pay(25) (%)
        I. TARIM 36.187.655 36.407.181 0,6 15,3
        A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 24.433.328 24.373.985 -0,2 10,3
        Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 11.895.196 12.367.119 4,0 5,2
        Yaş Meyve ve Sebze 3.400.835 3.704.414 8,9 1,6
        Meyve Sebze Mamulleri 2.724.484 2.586.724 -5,1 1,1
        Kuru Meyve ve Mamulleri 1.847.877 1.742.530 -5,7 0,7
        Fındık ve Mamulleri 2.632.654 2.256.307 -14,3 1,0
        Zeytin ve Zeytinyağı 813.047 496.026 -39,0 0,2
        Tütün 978.568 1.060.939 8,4 0,4
        Süs Bitkileri ve Mamulleri 140.667 159.926 13,7 0,1
        B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 3.862.882 4.046.114 4,7 1,7
        Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 3.862.882 4.046.114 4,7 1,7
        C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 7.891.445 7.987.082 1,2 3,4
        Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 7.891.445 7.987.082 1,2 3,4
