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        Haberler Gündem Trafik Tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

        Takla atıp, tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

        Afyonkarahisar'da, 19 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak takla atıp tarlaya devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:21
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        Tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı
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        Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Kayıhan beldesi yakınlarında meydana geldi. M.C.K. (19), yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki tarım arazine devrildi.

        Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ters dönen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nin (33) hayatını kaybettiklerini belirledi.

        Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K. (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

        #afyonkarahisar haberleri
        #trafik kazası
        #kayıhan beldesi
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