Tarlaya devrildi: 2 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Eskişehir yolu Kayıhan beldesi yakınlarında meydana geldi. M.C.K. (19), yönetimindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Savrulan araç takla atıp ardından yol kenarındaki tarım arazine devrildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ters dönen otomobilde sürücü M.C.K. ile B.K.'nin (33) hayatını kaybettiklerini belirledi.

Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan G.K. (15), G.K. (13), M.K. (53) ve K.K. (42) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.