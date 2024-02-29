OZAN GÜVEN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu’nda çalıştı. İkinci Bahar, Koçum Benim, Çiçeği Büyütmek, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem ve Muhteşem Yüzyıl gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. GORA, AROG, Yahşi Batı ve Pek Yakında sinema filmlerinde yakın arkadaşı Cem Yılmaz ile birlikte rol almıştır.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan çift, 2010 yılında boşandı.