Haberler Gündem Taşerona kadro son durum: 2023 90 bin taşerona kadro düzenlemesi Meclis'e geldi mi, ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir, kimleri kapsayacak?

90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak ve Meclis'e gelecek mi? 90 bin taşerona kadroda son durum gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı genel seçimi öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde yer alan taşerona kadro düzenlemesine yönelik beklentiler 31 Ekim Kabine Toplantısı'nın ardından arttı. İşte 90 bin taşerona kadro son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 02.11.2023 - 19:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 19:20 facebook

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Taşerona kadro son dakika gelişmeleri, 31 Ekim Salı günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme geldi. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamada, 90 bin taşerona kadro çalışmalarının neredeyse tamamlandığını açıklamıştı. 90 bin taşerona kadro düzenlemesi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. İşte 2023 taşerona kadroda son durum...

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KABİNE TOPLANTISI'NDA EKONOMİ BAŞLIKLARI ELE ALINDI! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 31 Ekim Salı günü Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen toplantıda ekonomi başlıkları ön plana çıktı. Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası, gençlere faizsiz evlilik kredisi, ev hanımlarına emeklilik ve memur-emekli zammı, KYK burs ücretleri gibi konular ele alındı.