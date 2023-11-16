Taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşeron işçiye kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

Taşerona kadro son durum haberleri: 90 bin taşeron işçiye kadro gelecek mi, ne zaman verilecek?

Taşerona kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Genel Seçimler öncesinde çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı taşerona kadro düzenlemesinin artık Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte, kamuda 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum...

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.

Meclis gündeminde 2. torba yasanın ve beraberinde taşerona kadronun da yer alacağı tahmin ediliyor.