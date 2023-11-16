Taşerona kadroda son durum: 90 bin taşerona kadro çıktı mı, kimleri kapsıyor?
Taşerona kadro son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadroda çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını açıklamıştı. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu kapsamda gözler "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Taşerona kadro son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Genel Seçimler öncesinde çalışmalarının büyük bir çoğunluğunun tamamlandığı taşerona kadro düzenlemesinin artık Meclis'te görüşülmesi bekleniyor. İşte, kamuda 90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde son durum...
90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM
Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.
Meclis gündeminde 2. torba yasanın ve beraberinde taşerona kadronun da yer alacağı tahmin ediliyor.
"ÇALIŞMANIN BÜYÜK KISMINI TAMAMLADIK"
Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin taşerona kadro çalışmasına ilişkin olarak "Kamudaki taşeronları planladık. Meclis'in önümüzdeki haftadan itibaren çalışamayacağı bir dönemdeyiz. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık. Seçimden sonraya kalır diye düşünüyorum, çözeceğimiz konulardan birisi bu." ifadelerini kullanmıştı.