Haberler Gündem TAŞERONA KADRODA SON DAKİKA: 90 bin taşeron işçiye var mı, ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor? Taşerona işçiye kadro düzenlemesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin seçim öncesinde taşerona kadro düzenlemesine ilişkin çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığını vurgulamıştı. Peki, "Taşerona kadro ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte taşerona kadroda son durum... Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 01:03 Güncelleme: 08.11.2023 - 01:03 facebook

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90 bin taşeron işçiye kadro düzenlemesinde yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamudaki taşeronları planladık. Önümüzde dosyamız duruyor. Çalışmanın büyük kısmını tamamladık." ifadelerini kullanmıştı. Peki, "Taşerona kadro var mı, ne zaman verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler?" İşte ayrıntılar...

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90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.