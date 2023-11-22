Taşerona kadroda son durum: 2023 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve şartları neler, kimleri kapsayacak ve Meclis'e geldi mi?

Taşerona kadroda son durum: 2023 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve şartları neler, kimleri kapsayacak ve Meclis'e geldi mi?

1 Şurada Paylaş!









Taşerona kadroda son durum, 20 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yeniden gündeme geldi. Emekli ikramiyesi ek düzenleme, emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi konuların ele alınmasının beklendiği Cumhurbaşkanlığı Kabine'sinde 90 bin taşeron işçiye kadro konusunun da ele alınması bekleniyor. Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Kamudaki taşeronları planladık. Çözeceğimiz konulardan birisi bu." açıklamasında bulunmuştu. Torba yasa maddeleri ile Meclis'e gelmesi beklenilen düzenlemeye ilişkin olarak "90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak ve şartları neler, kimleri kapsayacak ve Meclis'e geldi mi?" araştırmaları hız kazandı. İşte 2023 taşeron işçiye kadroya ilişkin son dakika gelişmeleri...