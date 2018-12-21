Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman sahasında bulunan sanayi tesis alanı taşınmazının "satış", Taşucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalenin daha önce 24 Aralık 2018 olarak duyurulan son teklif verme tarihi, 15 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

- Diğer süre uzatımları

Gökçeada Kuzu Kuzu Limanı'nın 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde de son teklif verme tarihi 15 Nisan 2019'a ertelendi.

Öte yandan, 8 Kasım'dan itibaren ihale ilanına çıkılan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi, Yakınca köyündeki 15 bin 308 metrekare ve 66 bin 525 metrekare yüzölçümlü taşınmazların üzerindeki yapılarla bir bütün halinde özelleştirilmesi ihalesinde 4 Ocak 2019 olan son başvuru tarihi 19 Nisan 2019, 8 Ocak 2019 olan ihale tarihi de 23 Nisan 2019 olarak değiştirildi.

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