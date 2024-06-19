Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Giriş: 19.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:37
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Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
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Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
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Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.