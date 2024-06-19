Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı | Son dakika haberleri

        Tatil için geldiği Bodrum'da kabusu yaşadı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan içme suyu isale hattının oluşturduğu çukura düşen otomobil, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.06.2024 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'ndeki güney içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        2

        Patlama nedeniyle oluşan çukura yoldan geçen bir otomobil düştü. Sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

        3

        Bir bölümü çukurda kalan otomobil, ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.

        4

        Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri bölgede onarım çalışması başlattı.

        5

        MUSKİ'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle Turgutreis bölgesinde yaklaşık 16 saat su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.

        6
        #BODRUM
        #çukur
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        Motosikletliyi 6 yerinden bıçakladı! İki ay sonra serbest kaldı
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        İstanbul'da yaşandı! Plajda at dehşeti!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        İngiltere'den korkutan beslenme raporu
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        "İsrail hükümetinin dağılması an meselesi"
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Kirada yüzde 25 zam sınırı uzatılacak mı?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!