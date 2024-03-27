Tatil sezonu öncesi çadır ve karavanlara talep arttı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve yaklaşan yaz sezonu öncesi kamp yerlerinde hazırlıklar hızlanırken çadır ve karavanlara talepte artış oldu.

OSTİM'de çadır üreten firmanın işletmecisi Serkan Yazıcı, AA muhabirine, otelleri tercih etmeyip doğayla iç içe, bütçesine daha uygun tatil yapmak isteyenlerin ilgisinin çadırlara yöneldiğini söyledi. Yazıcı, "Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla bu süreyi çadır kampında geçirmek isteyenlerden yoğun talep alıyoruz." dedi.

Yaz aylarının yaklaştığına dikkati çeken Yazıcı, şu anda şişme kamp çadırlarının daha popüler olduğunu, insanların genellikle küçük çadırlarda konaklamayı tercih ettiklerini belirtti.

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Yazıcı, sadece tatilcilerin değil, doğada kamp yapmak isteyenlerin de çadırlara yoğun talebi olduğunu dile getirdi.

Bunların dışında acil hizmetler için de çadır ürettikleri bilgisini veren Yazıcı, bu alanda da talep artışı olduğunu ifade etti.

'TALEPTE ARTIŞ VAR'

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir çadır kampı alanında işletme müdürü olarak görev yapan Uğur Burhan da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle konaklama hizmetlerine yönelik şahsen ve telefonla rezervasyon yaptırmak isteyenlerin geçmişe nazaran fazla olduğunu söyledi.

Bayram için daha çok kapalı konaklama alanları ve karavan hizmeti için talep geldiğini belirten Burhan, çadırda konaklamak isteyenlerin de özellikle yaz sezonunu tercih ettiğini bildirdi.