Yılmaz Erdoğan imzası taşıyan romantik komedi, izleyenleri hem güldürüp hem düşündürmeye geliyor. İlk gösterildiği günden bu yana sinemaseverlerin gönlünde taht kuran film, bu kez evlere konuk oluyor. Peki, Tatlım Tatlım’ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen tüm detaylar…