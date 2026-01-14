Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı

Evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı

Ankaranın Mamak ilçesindeki evinde öldürülen kadının annesi ve arkadaşı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Kutlu Mahallesi 459/1 Sokakta yaşayan Esra Muratoğlu (28), annesi Ç.Y. (48) ve arkadaşı O.K. (34) ile henüz bilinmeyen nedenle bir tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler Ç.Y. ve O.K, Muratoğlunu boğarak öldürdü.İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliler Ç.Y. ve O.Kyi gözaltına aldı.Hayatını kaybeden Muratoğlunun, 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.