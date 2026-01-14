Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı
Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'lük hissesi, çoklu konsorsiyum tarafından satın alındı
Esas Private Equity ve Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut
Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding’in oluşturduğu
konsorsiyum Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44 hissesini satın aldığını duyurdu.
Yapılan açıklamada söz konusu her iki markanın markanın büyüme hedeflerini desteklemeyi ve
operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.