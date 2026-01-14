Habertürk
        Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'ü satıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44'ü satıldı

        Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'lük hissesi, çoklu konsorsiyum tarafından satın alındı

        Giriş: 14.01.2026 - 14:43 Güncelleme: 14.01.2026 - 14:52
        Tavuk Dünyası ve Dürümle'nin yüzde 44'ü satıldı
        Esas Private Equity ve Tacirler Portföy'ün yönettiği Özel Sermaye Fonu I, Lycian Capital ve Azimut

        Group'un yönettiği LCP I, Qinvest Portföy'ün yönettiği OIG GSYF ve Fiba Holding’in oluşturduğu

        konsorsiyum Tavuk Dünyası ve Dürümle’nin yüzde 44 hissesini satın aldığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada söz konusu her iki markanın markanın büyüme hedeflerini desteklemeyi ve

        operasyonel gelişimlerini hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.

