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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tayland, BRICS'e 'partner ülke' olması davetini kabul etti - İş-Yaşam Haberleri

        Tayland, BRICS'e 'partner ülke' olması davetini kabul etti

        Tayland, BRICS'e 'partner ülke' olması için yapılan daveti kabul ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:14
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        Tayland, BRICS'e 'partner ülke' davetini kabul etti
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        Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Hükümet Sözcüsü Jirayu Houngsub, 23-24 Ekim'de Rusya'da düzenlenen BRICS zirvesi sonrasında sunulan partner ülke davetini kabinenin oyladığını açıkladı.

        Sözcü Houngsub, oylamada organizasyonun davetinin kabul edildiğini söyledi.

        Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da BRICS üyeliğinin ticaret, yatırım, gıda ve enerji güvenliğini arttırarak Tayland'a fayda sağlayacağını ifade edildi.

        Bir sonraki aşamada, Dışişleri Bakanlığının yıl sonuna kadar BRICS'in dönem başkanı Rusya'yı karar hakkında bilgilendirmesi gerekiyor.

        BRICS dünya ekonomisinde önemli yere sahip

        Başlangıçta Güney Afrika'yı içermeyen "BRIC" kısaltması, 2001'de İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini vurgulayan bir makalede kullanılarak literatüre girmişti.

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        Birliğin kuruluşu ise Rusya'nın girişimleriyle ABD ve Batılı ülkelerin küresel hakimiyetini dengeleyecek gayriresmi bir platform olarak 2009'a dayanıyor. Güney Afrika'nın da bir yıl sonra davet edilmesiyle birlik, bugünkü BRICS adını aldı.

        Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS; Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

        Bu yıl yeni ülkelerin katılmasıyla toplam üye sayısı 9'a yükselen BRICS, dünya ekonomisinde de önemli bir yere sahip.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #tayland
        #BRICS
        #ekonomi
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