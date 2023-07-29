Taylor Swift konserinde depreme eşdeğer dans

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ÜNLÜ ŞARKICI TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 22 ve 23 Temmuz'da verdiği konserler için sosyal medyadan hayranlarına teşekkür ederek, "Seattle gerçekten de şimdiye kadarki en sevdiğim hafta sonlarından biriydi. Her şey için teşekkürler. Nefesinizi tüketene kadar yaptığınız tüm tezahüratlar, çığlıklar, zıplamalar, danslar, şarkılar için" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: AP