TAYSAD’da üst düzey atama

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Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Sevgi Özçelik getirildi.

Ocak ayı itibarıyla Genel Sekreter görevine atanan Özçelik, "Derneğimiz, küresel otomotiv sektörünün yeni eğilimlerini ve değişimini yakından takip ediyor. Gerçekleştirdiğimiz dernek faaliyetlerimizde bu eğilimleri paylaşmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. TAYSAD’ın ‘yeni teknolojilere uyum’, ‘güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi’ ve ‘daha çok ihracat’ konularındaki hedeflerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



1976 Kocaeli doğumlu olan Sevgi Özçelik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde aldığı işletme lisans eğitiminin ardından, Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

1997 yılından bu yana, TAYSAD'da farklı pozisyonlarda görev yapan Özçelik'in, özellikle eğitim, konferans, yurt içi ve yurt dışı fuar, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi çalışmaları gibi projelerde aktif rol üstlendiği kaydedildi.