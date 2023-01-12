TAYSAD’da üst düzey atama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

TAYSAD’da üst düzey atama

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nde (TAYSAD) üst düzey bir atama gerçekleşti. 1997 yılından bu yana TAYSAD’da farklı pozisyonlarda görev alan Sevgi Özçelik, TAYSAD Genel Sekreteri görevine atandı

TAYSAD’da üst düzey atama
HABERTURK.COM

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Sekreterlik görevine Sevgi Özçelik getirildi.

Ocak ayı itibarıyla Genel Sekreter görevine atanan Özçelik, "Derneğimiz, küresel otomotiv sektörünün yeni eğilimlerini ve değişimini yakından takip ediyor. Gerçekleştirdiğimiz dernek faaliyetlerimizde bu eğilimleri paylaşmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. TAYSAD’ın ‘yeni teknolojilere uyum’, ‘güçlü ve rekabetçi tedarik sanayi’ ve ‘daha çok ihracat’ konularındaki hedeflerine ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

1976 Kocaeli doğumlu olan Sevgi Özçelik, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde aldığı işletme lisans eğitiminin ardından, Gebze Teknik Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

1997 yılından bu yana, TAYSAD'da farklı pozisyonlarda görev yapan Özçelik'in, özellikle eğitim, konferans, yurt içi ve yurt dışı fuar, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi çalışmaları gibi projelerde aktif rol üstlendiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 SON DAKİKA: 2023 ÖTV muafiyeti ne kadar olacak? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirim hesaplama
OTOMOBİL Sıfır engelli araçlarda üst limit artırıldı! 2023 ÖTV ...
Otomobil piyasasını incelemek için müfettişler görevlendirildi
OTOMOBİL Araç piyasasını incelemek üzere müfettişler ...
Bakan Mustafa Varank: Tesla Türkiye pazarına girmek istiyor
OTOMOBİL Tesla Türkiye pazarına girmek istiyor
Citroen yeni aracını satışa sundu! İşte Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
OTOMOBİL Citroen yeni aracını satışa sundu!
Rolls-Royce 2022'de satış rekoru kırdı - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Rolls-Royce'dan satış rekoru
Ford, Türkiye batarya yatırımında LG ile ortaklık yapacak
OTOMOBİL Ford, Türkiye batarya yatırımında LG ile ortaklık ...
Koç'tan batarya yatırımı açıklaması
OTOMOBİL Koç'tan batarya yatırımı açıklaması
İtalyan markadan İstanbul'da yeni model müjdesi
OTOMOBİL 'Alfa'dan Türkiye için ilk üç hedefi
Koreli SKO ve Koç'tan Ankara yatırımına ilişkin açıklama
OTOMOBİL Koreli SKO ve Koç'tan Ankara yatırımına ilişkin ...
Elektrikli araç tercihinde maliyet çevrenin önünde - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Elektrikli araçta 'tamamen duygusal' tercih

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.