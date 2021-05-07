TBB, Risk Merkezi Raporu'nu güncelledi

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Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından gerçek kişilere e-Devlet kapısı üzerinden ücretsiz olarak sunulan Kredi Limit – Borç Bilgileri ile Çek Raporu güncellendi.

İçeriği zenginleştirilerek, Risk Merkezi Raporu adıyla sunulmaya başlanan Rapor içeriğine yeni bilgiler eklenmiştir. Aylık verilerle hazırlanan kredi limit ve borç bilgileri yeni raporla günlük veriler üzerinden oluşturulacaktır. Raporla; kredi limit ve borç bilgileri, çek ve senet bilgileri, bireysel kredi başvuru bilgileri, kamu ihale yasaklılık bilgileri, T.C. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Risk Merkezi’ne elektronik ortamda bildirilen çek yasaklama ve kaldırma karar bilgileri ve gecikmeli telefon ve internet fatura bilgileri izlenebilecek.

Rapor, günde 1, ayda 4, yılda 24 sayıda alınabilecek ve ücretsiz olacak.

Rapor, bugünden itibaren www.turkiye.gov.tr ve e-Devlet kapısı mobil uygulaması üzerinden alınabilecektir.