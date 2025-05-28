TBF yeni konaklama sponsoruyla sözleşme imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea arasında kadın milli takımlar konaklama sponsorluğu için imza töreni düzenlendi.

Zeytinburnu'nda yer alan Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'de gerçekleştirilen törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik ekip, Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea Genel Müdürü Eray Dursun ve diğer davetliler katıldı.

Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada, federasyon olarak milli takımlar anlamında en yoğun ve heyecanlı süreçlerden birini yaşadıklarını belirterek, "Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımımızın her zaman yanındayız. Sahaya çıktıklarında formanın hakkının en iyi şekilde vereceklerine inanan bir ekibiz. Bu süreçte saha içinde olduğu kadar saha dışında da milli takımlara verilen destekleri önemseyen bir federasyonuz. Milli takımlarımıza ev sahipliği yapacak Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea'ye teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.